Paternain: «Estamos ante una intensificación simbólica de los cuerpos represivos como la llave mágica»

Foto: Parlamento

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció la semana pasada que la Guardia Republicana se hará cargo de la seguridad de las cárceles, “dentro y fuera del perímetro”. Según explicó la cartera en un comunicado, el cuerpo especializado “asumirá las funciones de seguridad penitenciaria brindando apoyo al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)”. La decisión del Poder Ejecutivo determinará que los policías que presten servicios en el INR pasarán en comisión a la Guardia Republicana Esto busca “asegurar el trabajo de los funcionarios penitenciarios y garantizar la integridad física tanto de los trabajadores como de las personas privadas de libertad y de los visitantes”.

Esta resolución generó discrepancias en la interna del Frente Amplio, en especial en el sector Casa Grande, liderado por la senadora Constanza Moreira. La agrupación emitió un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” por la decisión y señaló que “el aumento de la represión pone en riesgo” a quienes están dentro de las cárceles. En ese sentido, el sociólogo Rafael Paternain, suplente de Moreira en el Senado y referente del sector en seguridad, escribió en Twitter que “apelar a la Guardia Republicana para la seguridad en las cárceles es el síntoma más elocuente de un fracaso”.

Paternain dijo a Así nos va que «la reorganización de la situación crítica en una institución que tramita mucha violencia con más violencia puede suponer un agravamiento de la situación y un desplazamiento de muchas de las actividades cotidianas».

«La cárcel tiene una zona oscura pero en el último tiempo a nivel de política penitenciara se han intentado cosas muy importantes para tratar de conformar un conjunto de iniciativas que vayan en una linea de política de reinserción y cuando la seguridad toma el control de la cárcel con este modelo es un enorme obstáculo para la implementación de estas políticas», sostuvo Paternain y señaló que «hay una suerte de consenso político en que las cárceles son un problema, y que hay que incidir sobre la cárcel para poder incidir sobre las tasas de reincidencia y por lo tanto sobre las tasas de delitos».

Para el sociólogo esta medida anunciada por el Ministerio del Interior «tiene detrás una base de confianza en el ejercicio de esta policía especializada» y recordó que la Guardia Republicana «también está cumpliendo tareas de fortalecimiento institucional en otras áreas». «En un momento donde estamos discutiendo el problema de la militarización de la seguridad -sobre la que estamos decididamente en contra – parece que el único expediente que tenemos para mostrar es profundizar la linea de la militarización de la policía en esta idea de que esto construye orden o apaga problemas graves en territorios, barrios, cárceles o centros», sostuvo.

«Los procesos de militarización de la seguridad hay que combatirlos y confrontarlos en todas sus lineas, sea una linea extrema como la que propone ‘Vivir Sin Miedo’ como estos mecanismos alternativos», consideró el integrante de Casa Grande y dijo que «estamos ante una intensificación simbólica de los cuerpos represivos como la llave mágica, supuestamente bajo la teoría de que esto calma la sed y la demanda de la gente». Paternain señaló que este tipo de medidas pueden ser «una dificultad» a la hora de argumentar en contra de la propuesta de reforma constitucional impulsada por el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga pero indicó que otros sectores del Frente Amplio consideran que «esto ayuda porque demuestra que no es necesario crear una Guardia Nacional con las Fuerzas Armadas porque con las capacidades institucionales que la Policía tiene es posible dar respuestas a las demandas». «Yo no me afilio a esa idea, creo que lo que estamos haciendo es expandir una oferta de políticas públicas que va en una dirección que aparentemente calma esa sed pero nos deja mas lejos de soluciones integrales», apuntó.

«Interpreto que esta medida está en un marco más global de medidas políticas que nos vienen preocupando», dijo Paternain a Así nos va y señaló también que la decisión «puede generar también mucha incertidumbre y mucha preocupación en muchos funcionarios policiales e infinidad de operadores penitenciarios».

«La lógica de conducción del sistema sigue siendo una lógica de conducción custodial, la seguridad y las viejas sinergias del gobierno en el sistema penitenciario siguen predominando», indicó el sociólogo y consideró que «hacen falta muchas transiciones como para tratar de tener un sistema penitenciario con un modelo de intervención homogéneo y claro donde la seguridad sea importante pero no sea el eje rector de conducción del sistema». «En la linea de refundar el modelo uno entiende que la incorporación de la Guardia Republicana va en un proceso totalemtente diferente», dijo Paternain y agregó: «La lógica de la cárcel depósito para evitar que el delito crezca sigue siendo lo predominante» en el sistema uruguayo.

