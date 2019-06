Leche en polvo entera suma cinco bajas consecutivas de precio en Fonterra

Foto: Rurales El País

El valor promedio de la leche en polvo entera, producto más exportado por Uruguay, volvió a bajar en Fonterra y suma cinco pérdidas consecutivas de precio. La referencia se desvalorizó un 1,5% y se ubicó en US$ 3.138 por tonelada, tras haber logrado un máximo en marzo de US$ 3.317 por tonelada, el mejor valor desde diciembre del 2016.

La canasta de productos lácteos también experimentó un descenso del precio promedio, fue del 3,4% (US$ 3.423 por tonelada), sumando así la segunda baja seguida, después de experimentar once subas consecutivas.

El mayor descenso fue para el queso Cheddar, cayó 14% (US$ 3.950 por tonelada). La leche en polvo descremada se desvalorizó 4% (US$ 2.436 por tonelada), mientras la manteca bajó 10,3% (US$ 4.805 por tonelada).