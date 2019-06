Investigan llamada que se realizó desde el Municipio CH para convocar a un acto de Lacalle Pou

A comienzos de abril, durante el cabildo abierto del Municipio CH que se llevó a cabo en la Plaza Varela, una mujer pidió la palabra para denunciar que desde el municipio –que tiene como alcalde al nacionalista Andrés Abt- se convocó a su padrino, vía telefónica, a participar de un acto partidario de la lista 71 del Partido Nacional en la rambla a la altura de Kibón, en el cual daría un discurso el precandidato Luis Lacalle Pou.

La denuncia pública llevó a que los representantes del Frente Amplio en el Concejo Municipal del Municipio CH investigaran lo ocurrido para determinar si efectivamente se había utilizado la base de datos del municipio y los recursos públicos –la línea telefónica- para invitar a participar a un acto político partidario. La Intendencia de Montevideo determinó que el número desde donde partió la llamada a la vecina es un número común de la Intendencia que luego tiene sus derivados desde cada dependencia, en este caso, del interno 7807 del Municipio CH, que pertenece a la secretaría del alcalde Abt. En respuesta a la denuncia de la vecina el alcalde inició una investigación administrativa.

María Sara Rivero, concejala suplente del Municipio CH, dijo a Así nos va que solicitaron a la unidad de acceso a la información pública datos sobre la existencia de una llamada desde el municipio al número de la vecina. «De la respuesta surge que la llamada se hizo, que sí se hizo de ese interno, y dice el nombre de la persona asociada a ese interno», sostuvo Rivero.

«El interno es del Municipio CH, está adjudicado a la secretaría del alcalde», indicó Rivero y señaló que también se asoció la misma clave a una administrativa en la policlínica de Casabó. «Se pide una investigación a jurídica al respecto. Dos personas están usando la misma clave», dijo la concejala suplente.

Rivero dijo a Así nos va que no participó de ninguna investigación en profundidad vinculada a esta situación y entiende que no le «corresponde». «No sé si la Intendencia graba las conversaciones en los registros telefónicos. Es más que casualidad el horario en que la vecina recibe la llamada que pertenece al municipio», consideró y acotó: «Para nosotros que una persona vaya a una cabildo a hacer una denuncia así no nos hace sospechar que esto sea una patraña o tenga fines electorales».

