Nicolás Guigou: Sartori “es un sujeto vacío”

Foto: Informativo Carve del mediodía

El doctor en antropología social, Nicolás Guigou, analizó en Informativo Carve del mediodía la sociedad uruguaya y su relación con la política. “Lo de Sartori es una jugada internacional, de determinadas élites que están apostando a contribuir una derecha, que en Uruguay no existe. En Uruguay nadie se identifica con la derecha”, sentenció.

El experto señaló que “las características del conservadurismo uruguayo no satisface las proyecciones de la elites que están apostando a este tipo de personajes en varias partes del mundo”, y sostuvo que Sartori es parte de un “paquete, que no tiene nada de original. Es un sujeto anodino, de ahí no sale nada, es un sujeto vacío”.

“Estas personas no fueron acompañadas por nuevas formas de conocimiento, entonces consumen a Sartori como podrían consumir cualquier otra cosa”.

El antropólogo opinó que algunas personas se pueden identificar con Sartori porque es un producto que le vende el marketing. “Cuando una sociedad se comienza a vaciar de sentido, que esto hace mucho le está pasa a la sociedad uruguaya se identifican con figuras como Sartori.