Manini Ríos respondió a Bayardi: “Está acostumbrado a opinar a la ligera”

Foto: Twitter de Manini Ríos

El precandidato Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) respondió al ministro de Defensa, José Bayardi, quien dijo a Búsqueda que el excomandante en jefe del Ejército “aprovechó” su cargo como “plataforma política”.

“Está en su derecho a decir lo que quiera, pero el ministro Bayardi está acostumbrado a opinar a la ligera, varios han dicho que yo me aproveché del cargo buscando debilitar mi posición. Decir eso es desconocer toda mi vida, toda mi vida actué de la misma manera. Desde que fui oficial subalterno a los 20 años” afirmó Manini Ríos.

Por otro lado, cuestionó la aprobación de la ley orgánica militar promovida por la bancada del Frente Amplio. “La reducción de cargos en la ley orgánica no obedece a ningún estudio serio. Es un achique para decir que se reducen las jerarquías de mando”, opinó.

Consideró que en áreas como Sanidad Militar hacen falta más coroneles que se encarguen de decisiones logísticas. Por lo que indicó que si se aplica la reducción se tendrá que contratar gerentes civiles que ganen sueldos mucho mayores que los que perciben hoy coroneles.

“Creo que esta ley orgánica no contesta la pregunta sobre qué Fuerzas Armadas tenemos. Es una especie de Frankenstein”, subrayó Manini Ríos. A eso agregó: “La ley orgánica no está bien pensada y no es un momento oportuno para aprobar una ley de esta naturaleza”.

Por otro lado, consideró que la ley orgánica militar “ya nace muerta” porque si se aprueba el plebiscito de Jorge Larrañaga se requerirán más oficiales.

De todos modos, dejó constancia que se opone al patrullaje militar en las calles. “Los militares pueden apoyar a la Policía, pero la solución no pasa porque los militares patrullen en las calles”, subrayó. «No compartimos el camino de conformar una guardia militar como se propone en el plebiscito de Larrañaga», afirmó.

Por otro lado, manifestó estar en contra de las ocupaciones en lugres de trabajo. “Es bienvenido defender los derechos de trabajadores, pero no se puede transformar en un poder paralelo”, finalizó.