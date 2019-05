Larrañaga descarta a Sartori como candidato para definir la interna partidaria

Foto: Informativo Carve del mediodía

El precandidato nacionalista, Jorge Larrañaga, dijo a Informativo Carve que la disputa partidaria estará entre él y Luis Lacalle Pou, ya que Juan Sartori “nunca” lo va a superar en votación.

Por otra parte, el nacionalista aseguró que su programa de gobierno no plantea aumentos tributarios, como sí lo hacen los de los candidatos frenteamplistas, y sostuvo que “la presión tributaria del país está al límite”. Sobre este punto señaló además que “si seguimos afectando la inversión, no vamos a tener más trabajo”.

Larrañaga opinó que el asunto de la Educación será esencial para el próximo gobierno, por lo que debería establecerse la esencialidad del sector, y evitar los paros gremiales. “Tenemos una educación claudicante y cada vez con peores resultados”, agregó.

“Que no se vengan a alarmar, que no vengan a hablar de regresión, porque no hay nada más regresivo que no preservar la equidad de las oportunidades. Los gurises hoy no están aprendiendo, y es por la falta de un modelo educativo”.

Sobre las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez sobre la necesidad de estudiar “en profundidad” el delito de abuso de funciones y su respaldo al ex ministro Fernando Lorenzo y al ex presidente del Banco Central, Fernando Calloia, luego de que el Tribunal de Apelaciones los condenara por el caso Pluna, Larrañaga cuestionó que se plantee este asunto cuando hay un suceso de tal magnitud en discusión.

“Es una irresponsabilidad. Nadie puede negar que el remate de Pluna fue yuto, un remate preparado, un acting. Fue un remate trucho”, señaló.