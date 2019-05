El valor del novillo gordo sube y logra máximos de US$ 3,75 a la carne

Foto: Rurales El País

El precio del ganado gordo continúa con una tendencia alcista semana a semana, marcado por la “escasa oferta” de animales terminados y la importante demanda de la industria, que viene marcando niveles de faenas que “llaman la atención” frente a otros años, comentó a Valor Agregado en Radio Carve José Aicardi.

El Presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) dijo que la planilla de valores determinó subas para todas las categorías especiales, el novillo se ubicó en US$ 3,71 (5), la vaca en US$ 3,51 (8) y la vaquillona en US$ 3,56 (8).

Comentó que hoy martes comienzan a conocerse las referencias para esta semana, pero contó que desde el cierre de la semana pasada algunos novillos especiales se negociaban con un máximo de US$ 3,75 en cuarta balanza. Mientras que las vacas especiales y pesadas alcanzan los US$ 3,55.

Más allá de los valores, Aicardi dijo que los precios se logran “negocios a negocios” en un momento de “mucha volatilidad”. También agregó: “El ganado pesado o lotes voluminosos son las prioridades para marcar precios y cerrar acuerdos. La industria está con mucha avidez”.