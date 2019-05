Percovich: «Las grandes discusiones que tuve con el mundo de la cultura fueron centradas en el tema género»

Mariana Percovich es directora de teatro, dramaturga y actual directora del departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Tiene 55 años y en esta misma época del año pasado fue diagnosticada con cáncer de mama. Desde entonces su vida cambió y, en palabras suyas, la enfermedad le enseñó a tomarse “las cosas con más calma”. Resolvió compartir el proceso en sus redes sociales: «Decidí contar mi vida, mi vida amorosa, mi casamiento y mi cáncer. Hacerlo como una militancia, como un activismo», sostuvo en entrevista con Así nos va.

Percovich considera que «hay mucho desconocimiento» sobre el cáncer y sostiene que «si los médicos te dicen todo lo que te va a pasar [durante el tratamiento de quimioterapia] no te hacés nada». «Yo no soy una mujer del lazo rosa, no tengo ese perfil, entonces preferí un perfil más crudo y mostrar cómo estaba en la sala de quimio», dijo Percovich y acotó: «Estoy muy contenta de haberlo hecho».

Hoy Percovich está mejor, logró reintegrarse a la intendencia y obtuvo el título de magíster en Género y Políticas Públicas, con énfasis en cultura. «Tuve algunas consecuencias, como un hipotiroidismo que me afectó mucho. Eso me ha dado mucho cansancio y lentitud, y yo soy una mujer hiperactiva», señaló y agregó: «Estoy tratando de entender a esta mujer nueva que soy».

Percovich milita en la agrupación Ir del Frente Amplio: «Hago lo que puedo en la medida que puedo y me dedico a los temas que me interesan, los temas de la cultura, de género y LGBTI». Una de las impulsoras del grupo político, Macarena Gelman, anunció algunas semanas su paso hacia otra agrupación frenteamplista, Casa Grande. Percovich señaló que tiene «un respeto grandísimo» por Gelman, consideró que «cumplió un periodo dentro del Ir», y destacó que seguirán trabajando detrás de la precandidatura del exintendente Daniel Martínez.

Según dijo la jerarca lo que su agrupación busca para el próximo gobierno es una «política feminista» y aseguró que «no basta con ser mujer para ser feminista». «Todas y todos los que estamos en el Nuevo Impulso conocemos a Daniel [Martínez] de cerca y es un hombre que ha defendido el lugar de las mujeres en lugares de poder», dijo Percovich y aseguró que el precandidato «está rodeado de feminismo». En cambio, indicó que no ha trabajado con la precandidata y exministra de Industria, Carolina Cosse: «Ella ahora se define como feminista pero yo apoyo al candidato que conocí, con el que trabajé y me trató de igual a igual», dijo.

Según la directora del departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo la gestión del área está «claramente» atravesada «por una lucha, que fue transversal a todos los equipos de Daniel [Martínez], por la igualdad de género» y dijo que «el otro eje clarísimo es el tema de la descentralización cultural: fomentar la cultura comunitaria, la voz de la vecina y el vecino que hace cultura, y la voz de los que han sido excluidos». «Quizás la gente esperaba que como soy del teatro el sello que dejara fuera centrado más en lo mío, yo no podía hacer eso, tenía que centrarme en las necesidades de la ciudadanía», sostuvo.

«Las grandes discusiones y debates que tuve con el mundo de la cultura fueron más centrados en el tema género», consideró Percovich y consideró que «al sector cultural le hace falta más reflexión y debate».

Escuche la entrevista completa: