El Novillo Alegre compra terneras mamonas a US$ 3,50 en cuarta balanza

Foto: Rurales El País

El director del Novillo Alegre, Boris Gottesman, dijo a Valor Agregado en Radio Carve que están comprando terneras mamonas gordas al pie de la vaca a valores de US$ 3,50 en cuarta balanza. “Tenemos mucha demanda del público extranjero, de la región y de Europa, por esta categoría”, contó.

Explicó que el interés es por terneras mamonas de 200 a 230 kilos aproximadamente. “En Uruguay se ha desacostumbrado a consumir esta categoría, que antes se llamaba ternera a una destetada. Pero este año queremos mamonas, tienen otra calidad y color de carne”, señaló.

Gottesman comentó que el año pasado fue difícil para conseguir animales de alta calidad. “Hacemos un esfuerzo económico importante para comprar ese tipo de productos, pero la oferta fue escasa”, detalló el empresario.

También detalló que están demandando vaquillonas gordas especiales, que han llegado a pagar hasta US$ 3,28 a la carne. Gottesman dijo que los precios por esta categoría oscilan entre US$ 3,20 y US$ 3,25. En machos, el empresario busca comprar novillos nuevos, diente de leche o dos dientes, con pesos de 400 a 420 kilos. Las referencias son de US$ 3,30 a US$ 3,35, y “también se dificulta conseguir oferta”.

Explicó que los plazos de comercialización son de 45 días corrientes pero “el productor tiene la posibilidad de optar por otras opciones de cobro: contado, a 30 o 15 días, todo de acuerdo a una tabla de descuentos que tenemos en el departamento de haciendas”.