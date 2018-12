OPP frenó la reestructura planteada por el directorio de UTE

Foto: Presidencia

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, dijo en entrevista con Así nos va que se analizó la propuesta de reestructura presentada por el directorio de UTE pero señaló que “no está prevista ninguna reestructura hasta el fin del gobierno”, por lo que se mantuvieron “dentro de los lineamientos”: “La hemos frenado digamos”, sentenció García.

A continuación un fragmento de la entrevista:

García: Nosotros no hemos permitido reestructuras en este periodo.

Así nos va: ¿Y la reestructura de UTE?

García: La hemos frenado digamos.

Así nos va: ¿Está frenada la reestructura de UTE?

García: Lo que pasa es que la reestructura que está planteada no implica un mayor costo. De cualquier manera en los lineamientos no hemos permitido ir adelante con grandes reestructuras.

Así nos va: No queda claro, ¿se va a seguir con la reestructura?

García: Hay iniciativas que los directorios toman, que trabajan con sus empresas, y que las proponen. En este marco no está prevista ninguna reestructura hasta el fin del gobierno.

Así nos va: Así que no se va a hacer la reestructura de UTE más allá de las intenciones que tenía el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla.

García: Nos lo ha hecho llegar, nos lo ha hecho saber, nosotros escuchamos y analizamos. Muchas veces hay razones, tampoco nos cerramos. Los lineamientos son generales, por lo tanto en algunos casos – no en temas de reestructura pero sí en otros temas – hay que tener algunas consideraciones y si uno ve que el organismo está cumpliendo y que efectivamente lo necesita se ha tenido flexibilidad en algunos casos, no estamos cerrados. Lo que importa es tener esos lineamientos generales y cumplirlos. Pero en el caso de la reestructura nosotros no hemos avanzado en eso.

Así nos va: Es importante lo que usted dice justamente porque cuando fue anunciada esta reestructura de UTE no fue discutida con los funcionarios, ni los funcionarios técnicos ni los gerentes, y ha sido muy rechazada a la interna.

García: Sí, conozco el tema porque salió públicamente.

Así nos va: ¿Pero eso influyó en esta decisión o era un lineamiento de la OPP?

García: Era un lineamiento general, sí. Ojo, me parece que está bien que los directorios tomen iniciativas pero en esa tensión entre visión general y visión de la empresa me parece que es muy importante. Hay otro tema ahora, que me parece que está muy bien que las empresas planifiquen y que está planteado con la cota del Río Negro. Pero UTE está muy bien que planifique y haga sus propuestas de cómo puede mejorar, me parece excelente, pero hay que considerar que eso está enmarcado en una sociedad y en el funcionamiento de otra gran cantidad de aspectos productivos y sociales, los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como decíamos hoy: lo económico, lo social, lo ambiental. Tener todos esos elementos en cuenta antes de llevar una decisión delante, ni UTE ni cualquier empresa pública o privada está aislada en el Uruguay.

Así nos va: ¿UTE no consultó de la reestructura al gobierno nacional que es el que en definitiva marca las pautas?

García: Hizo su consulta, la presentaron, la escuchamos, pero nos mantuvimos en los lineamientos planteados.

Así nos va: ¿Pero pese a eso igual se trabajó en esa reestructura?

García: Las empresas trabajan, hacen propuestas y esas propuestas se conversan. Después que se lleven a cabo es diferente.

Así nos va: ¿Y esta reestructura no podía ser tomada en definitiva como un paso en la línea de este proyecto de ley o iba por otro lado?

García: En este momento los detalles no los recuerdo, pero en la línea de abrir a la participación a llamados públicos no recuerdo que la tuviera y me parece que es un elemento importante.

