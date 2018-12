Foto: Gremio DGI

Trabajadores de la DGI aseguran que el organismo miente. “Sí proponen una rebaja salarial y el gremio no se retiró de la negociación”, aclararon en un comunicado.



El organismo rechazó los reclamos de los trabajadores, los que aseguran que la propuesta de DGI implica una rebaja salarial.

Este martes, la DGI emitió un comunicado en el que aseguró que fue el Sindicato el que dejó de forma unilateral las negociaciones, y que jamás se presentó ninguna propuesta que implique una rebaja salarial.

Además, apuntan que el cambio propuesto es introducir objetivos de recaudación total y reducción de la evasión, como parte de las metas para cobrar la prima anual.

Las autoridades de la DGI pidieron al Sindicato retomar un “diálogo respetuoso” en la mesa de negociación.

El gremio respondió en las primeras horas de este miércoles.

“Las metas grupales fueron acordadas en 2005 y reafirmadas en la negociación colectiva, por tanto DGI debe respetar los acuerdos previos”, señaló AFI.

El texto agrega que “miente la Dirección de DGI cuando dicen que no propone una rebaja salarial. Sí es una rebaja salarial, dado que la meta de recaudación en los últimos años no se ha cumplido”.

“AFI, COFE y el PIT-CNT presentaron propuestas de negociación las cuales fueron rechazadas por DGI. Esto no contribuyó a un buen clima de relacionamiento”, agrega el documento.

El gremio asegura que “es mentira que AFI se retiró de la negociación colectiva. La Dirección de DGI cierra la negociación porque quiere imponer la meta institucional y solo está dispuesta a negociar la gradualidad del porcentaje”.

“Nuestro sindicato reafirma su vocación negociadora e insta a DGI y MEF a la instalación de un ámbito de negociación colectiva real, donde la postura de AFI esté sobre la mesa”, culmina diciendo el texto.