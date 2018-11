Jutep advirtió que no se prevé sanción para jerarcas que no declaren offshore

Foto: Presidencia

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne advirtió en Informativo Carve que la normativa que prohíbe que los altos jerarcas no posean una offshore cuando asumen su cargo, no prevé ninguna sanción en caso de incumplimiento.

“Es un mensaje importante que los cargos altos eviten relación con un tipo de sociedad cuya actuación ha quedado cuestionada o vidriosa”, puntualizó Gil Iribarne.

En este sentido, el jerarca señaló que “si no declaro, si me hago el distraído no está previsto ninguna sanción” y “si un jerarca miente en su declaración, tampoco tiene sanción”.

“No sentimos un respaldo fuerte de todo el sistema político, lo dijimos cuando se discutió la Rendición de Cuentas”, señaló Gil Iribarne en relación al papel que viene jugando la Junta de Transparencia y Ética Pública.