La leche en polvo entera no para de perder valor en las ventas de Fonterra

Foto: Rurales El País

La lechería sigue recibiendo malas noticias sobre el valor de los productos en el mercado internacional. En la segunda licitación de noviembre de Fonterra, la leche en polvo entera experimentó otra depreciación y suma catorce bajas consecutivas en siete meses.

El valor promedio del principal commodity de exportación en lácteos de Uruguay cayó 1,8% y se ubicó en US$ 2.599 por tonelada. Desde mediados de abril a la fecha, la leche en polvo entera se desvalorizó US$ 712 por tonelada en los remates de Fonterra.

La canasta de productos también bajó y lo hizo en el orden de 3,5%, cerrando el mes con una cotización de US$ 2.727 por tonelada. La leche en polvo descremada perdió 1,6% (US$ 1.965 por tonelada) y la manteca se desplomó 9,6% (US$ 3.637 por tonelada).