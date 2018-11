Ida Vitale y el Premio Cervantes que dedica a su marido

Foto: Intendencia de Montevideo



«Gotas»

¿Se hieren y se funden?

Acaban de dejar de ser la lluvia.

Traviesas en recreo,

gatitos de un reino transparente,

corren libres por vidrios y barandas,

umbrales de su limbo,

se siguen, se persiguen,

quizá van, de soledad a bodas,

a fundirse y amarse.

Trasueñan otra muerte.

Leyendo este, uno de los poemas más conocidos de Ida Vitale, el ministro de Cultura de España, José Guirao, anunció que la poetisa uruguaya de 95 años es la ganadora del Premio Cervantes, el más importante de la lengua castellana. En este acto Vitale se convirtió en la quinta mujer en recibir este reconocimiento, y la primera uruguaya.

“Me llamaron muy temprano, a las nueve y media de la mañana. Cualquier hora es buena para una sorpresa tan grande”, dijo Vitale a Así nos va y agregó que “no tenía ni idea” de que se estaba otorgando este premio: “Aunque hubiera tenido idea nunca se me hubiera ocurrido que iba a tener esa orientación tan favorable para mí”. Consultada sobre su aporte a la literatura en español Vitale dijo: “Ser una buena lectora ha sido mi mayor aporte. No quiero tener otro título, por lo menos para mí ese es el más importante”.

Al enterarse del galardón Vitale dijo que se lo dedicaría a su esposo, el también poeta Enrique Fierro -fallecido hace tres años-, “que me ayudó mucho a ponerme en la línea de posibilidades”.

Este año próximo la poetisa se dedicará a acercarse a la gente más joven. “No creo que haya menos poetas. No es que todos los jóvenes se interesen exclusivamente en los deportes, creo que lectores de poesía va a haber siempre y de los que la escriben también”, sostuvo.

Además del Premio Cervantes, Ida Vitale ha recibido reconocimientos literarios como el Octavio Paz, el Alfonso Reyes, el Max Jacob, el Premio Reina Sofía y el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca; pero las condecoraciones no le quitan el sueño: “Nunca he escrito para ganar premios. El premio es un accidente feliz que llega y obviamente cambia un poco la vida porque de pronto no estaría en las circunstancias que estoy hoy. En algún sentido te complica un poco la vida, en otros sentidos no”.

Vitale adelantó a Así nos va que está por publicarse un libro sobre sus años en México. “De lo que le debo a México”, acotó.

Escuche la entrevista completa: