Mieres: “La inauguración del Antel Arena se parece a un acto de campaña con fondos públicos”

El senador del Partido Independiente Pablo Mieres dijo a Informativo Carve que Antel le negó información acerca de la construcción del complejo del Antel Arena, amparándose en la reserva de información por estar en competencia.

“En esto no está compitiendo con nadie. Es un gran invento. Me indigna que se pueda en este país gastar US$ 80 millones y se diga que todo es reservado”, señaló Mieres quien interpelará a la ministra de Industria Carolina Cosse.

Según dijo, “no hay una sola resolución del Tribunal de Cuentas que no tenga observaciones”. Lo primero que le observa es la inconstitucionalidad originaria. En ese marco, aseguró que está “harto” del país del “ocultamiento” y “la opacidad”. “Cada vez hay un Estado paralelo y vamos a tener una inauguración donde prácticamente será un acto de campaña con fondos públicos”, señaló.