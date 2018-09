Amodio Pérez sospecha de conexión entre bandas de delincuentes y sectores de izquierda

Foto: El País

El extupamaro Amodio Pérez dijo a Informativo Carve que el condenado por asalto de la remesa del Banco Itaú, en el Palacio Legislativo, era hijo de un tupamaro. Según dijo, hay puntos similares en la operación de este comando y el modus operandi que tenían los tupamaros.

“Lo que tengo es una sospecha, porque hay demasiados elementos y la Policía tiene identificado a nueve participantes en el mismo atraco. Eso me lleva a pensar que la reducción de pena de este hombre responde a algún tipo de colaboración”, señaló Amodio Pérez.

Indicó que si aparecen “tres o cuatro” personas vinculadas a los viejos movimientos clandestinos es otro elemento de sospecha. “Yo descartaba que pudiera tener fines políticos, pero se me insiste por parte de gente que se mueve en un mundo cercano con que puede haber un tipo de motivación política. El MLN después de la dictadura intentó reorganizarse porque no estaba conforme con la democracia por cómo se estaba llevando adelante. ¿Por qué no puede pensarlo ahora?”, preguntó.

Amodio indicó que le dicen que “hay bandas organizadas que están actuando para su mantenimiento y podrían tener vinculaciones con sectores políticos” de izquierda.