Sin déficit externo y con inflación moderada, Uruguay tiene riesgos en el plano fiscal y el endeudamiento, señala Aldo Lema.

Foto: El País

Para el director de Vixion Consultores, el economista Aldo Lema, la economía uruguaya prácticamente no crecerá en el segundo semestre del año y puede retroceder en algún trimestre. “Estimo un crecimiento de 1,5% este año y 1% el próximo”, dijo el experto en CIERRE 850.

Para Lema “el crecimiento del PBI de 0,2% en el 2do. trimestre respecto al anterior, y 2,5% interanual, no me sorprendió y no son buenas cifras; hay varios sectores que caen respecto al trimestre anterior, y otros desaceleran como el comercio”.

“El aumento interanual de 2,5% hay que tomarlo con mucho cuidado por lo que se viene: la desaceleración ha continuado este año hasta ahora. Y la devaluación en Argentina y Brasil va a tener impacto negativo en la economía en lo que resta del año”, agregó.

Según Lema “el crecimiento en EE.UU. seguirá al menos hasta 2020, lo que tiende a fortalecer el dólar. Además, si los Republicanos pierden la Cámara de Representantes, Trump seguirá con su política de expansión fiscal para asegurar la reelección, lo que implicaría un fortalecimiento del dólar”, explicó.

“En Uruguay, este año está jugado: la economía no va a crecer mayormente en este 2do. semestre. Ayuda que no hay déficit de cuenta corriente, y la inflación es moderada (estamos importando deflación de la región), pero hay riesgos por el lado fiscal y de la deuda”, remarcó.

“Este año la economía crecería 1,5% promedio. El año próximo proyectamos 1%, aun con cierta recuperación de la soja, la construcción del ferrocarril y cierta ayuda de Argentina en el segundo semestre de 2019”, concluyó Lema.