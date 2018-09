Pelusa Medina: “Valió la pena la lucha, ver la cara de las personas mayores y de los chicos es impagable”

La semana pasada, luego de un trabajo conjunto de la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, las 250 familias que vivían en el asentamiento Isla de Gaspar, el más viejo de la ciudad, fueron realojadas.

La iniciativa comenzó por gestiones de Shirley Medina, más conocida como Pelusa, una vecina del asentamiento que se transformó en su referente y que prometió que sería la última en mudarse.

Entrevistada en Así nos va, Medina dijo que la lucha “valió la pena” y que ver las caras de las “personas mayores y los niños fue impagable” el día de los realojamientos. “Yo había asumido un compromiso y tenía que cumplirlo. No me iba [de Isla de Gaspar] hasta que se fuera el último vecino”, contó y relató que fue su familia quien demolió su vivienda por un paro de la Intendencia de Montevideo. “Duele, pero si no se podía meter gente”.

Pelusa explicó que el proyecto era a “vivienda nueva” en complejos que se construyeron y a “vivienda usada” para personas que cumplieran ciertos requisitos.

Medina relató que desde la vuelta a la democracia siempre trataron de que se “mejorara el lugar. Conseguimos algunas cosas, cambiamos votos”, pero en 2007 “el suelo estaba contaminado con plomo y teníamos mas de un 70% de chicos con parásitos”. Luego, en 2011 les avisaron que se iba a firmar el convenio para la relocalización y “ahí empezó nuestra odisea”.

La dirigente también habló sobre sus intenciones de ser diputada por el Frente Amplio. “Queremos captar a los que están enojados con el Frente y con los otros partidos, no soy una desencantada, siempre fui frenteamplista y milité con la 609 pero me parece que la mejor forma es estar en un grupo nuevo”, agregó.