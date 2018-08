Empresa que ganó licitación de cámaras de la AUF admite vínculo previo con Interior

Foto: Ministerio del Interior

El director de la empresa que ganó la licitación por las cámaras de identificación facial del Estadio Centenario (DDBA), Diego Di Bello, dijo a Así nos va que la compañía ya tenía “algún proyecto realizado en esa época” con el Ministerio del Interior vinculado a videvigilancia. Por otra parte, Di Bello descartó que se haya solicitado algún tipo de retribución económica por la asignación del proyecto, y negó tener algún tipo de vinculación con el hijo del presidente de la República, Javier Vázquez.



A continuación la entrevista realizada a Diego Di Bello, director de DDBA:

Así nos va: ¿Cómo resultó DDBA posicionada en este llamado a licitación y cómo se hace de efectivamente el servicio de las cámaras de identificación facial para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)?

Di Bello: Hubo dos licitaciones, una por el año 2015 y la que se está hablando ahora que quedó definitivamente fue en el año 2016, de la que participan 14 empresas de las cuales quedan preseleccionadas unas cinco, entre las que se encuentra la nuestra. Se hace un proceso de evaluación técnica y económica, del que resulta que en el final del proceso la AUF selecciona a dos empresas finalistas, entre las cuales está la nuestra. Por el acceso que tengo a los informes, que los estamos viendo igual que ustedes porque salieron a la luz este fin de semana, lo que vemos es que la AUF le pide en última instancia al Ministerio del Interior cuál es su recomendación entre estas dos empresas en cuanto a por qué empresa optar. Ese es el resumen de lo que sabemos por estar dentro del proceso y de lo que nos estamos enterando ahora a partir de los reportes que se están divulgando.

Así nos va: ¿A ustedes les constaban estos informes presentados por ITC en los cuales se da cuenta de la recomendación del Ministerio del Interior?

Di Bello: No, nosotros sabemos cómo nos fue en las pruebas, cómo nos fue en nuestra evaluación, y por supuesto nuestra oferta económica. Sabemos que hay un informe de ITC, pero más allá de eso no tenemos acceso.

Así nos va: Una de las cosas que se criticó por parte del Ministerio del Interior, o no se veía con mucho beneplácito, era la falta de experiencia de la empresa competidora, Servinfo. En tanto se destacaba que DDBA tenía experiencia. ¿Cuál es la experiencia con la cual ustedes llegaron al momento de licitar estas cámaras de reconocimiento facial?

Di Bello: Nosotros ya teníamos algunos proyectos realizados en cuanto a lo que es videovigilancia, en cuanto a lo que es la utilización de los sistemas que están acá. Habíamos presentado por el año 2015 la solución en un piloto que se hizo, en una prueba, con el involucramiento del fabricante, tanto de la parte de solución de videovigilancia que es una empresa inglesa, como el fabricante de las cámaras que es una empresa sueca que es bastante conocida. Fundamentalmente, lo más importante acá es el involucramiento con personal técnico y comercial de la empresa Herta, que es con quienes realizamos aquí en Uruguay la prueba piloto que funcionó muy bien.

Así nos va: ¿Esta prueba piloto cuándo se hizo?

Di Bello: En el año 2015.

Así nos va: ¿Y esa prueba piloto en qué consistió?

Di Bello: La prueba que hicimos nosotros, y que hizo el resto de los oferentes según tengo entendido fue en un clásico (…). Se ponen las cámaras en una entrada de Peñarol y en una entrada de Nacional y se empieza a evaluar en función de la gente que pasa. Se pre-enroló gente conocida, voluntarios, y entonces se veía cuánta de esa gente que estaba enrolada iba siendo detectada a medida que iba entrando mezclada con el resto. Ahí se sacan ratios de detección, de falsos positivos y de falsos negativos, que es con lo que se evalúan las diferentes propuestas.

Así nos va: Ahí usted está mencionando uno de los puntos clave de la licitación. Uno era la experiencia, otro era el precio – que ahí su empresa estaba un poco por encima del otro competidor – y lo otro es esto que usted mencionaba de los falsos positivos y falsos negativos. ¿Eso qué ventaja les dio a ustedes?

Di Bello: El precio después se limó bastante porque hubo un remate a la baja y quedó prácticamente igual que la oferta de la otra empresa.

[Los falsos positivos y negativos] son importantísimos para nosotros. En nuestra prueba, y está documentado, el ratio de detección fue del 99%, casi perfecto. El pliego de condiciones, la exigencia de la AUF en el pliego era que el mínimo admisible era 85%, nosotros tuvimos 99%. Por lo que estoy leyendo ahora, en estas horas en las que me dieron el informe, la otra empresa tuvo niveles bastante inferiores al 85%. No precalificaba eventualmente.

Acá hubo un juego económico de la AUF. La AUF en el año 2015 – 2016 no tenía fondos para hacer frente a esto, no tenía los contratos que tiene ahora con la selección, y aparte estaba el problema con Full Play, que le había retenido los fondos de la Copa América. No tenía dinero y estaba a punto de la asociación de pagos. La AUF quería comprar lo más barato posible, pero algo que funcionara realmente. Entonces ellos armaron esta licitación y pusieron a competir un montón de empresas con una solución, pero realmente lo que querían comprar ellos era algo que funcionara, que detectara las caras, porque si no iban a gastar un montón de plata en algo que realmente no iba a funcionar. Si ustedes lo ven, y de eso hoy no se está hablando, es una solución que realmente está funcionando, no solo del punto de vista técnico, sino de los efectos que está teniendo en lo que es la violencia en el fútbol.

Así nos va: Decía que el precio se limó bastante al final, ¿por qué sucede eso? ¿Hay algún pedido directo de la AUF, de autoridades del Ministerio del Interior, de ITC?

Di Bello: Es un procedimiento privado, no hay un pliego como hay en la faz pública, que hay un pliego de condiciones, un Tocaf y demás. Acá se hizo lo que se llama un remate a la baja al final, se juntó a las cinco empresas que estaban precalificadas y se le dice ‘ahora tienen que empezar a ofertar, a hacer descuentos, y nosotros les vamos a ir informando cómo quedan posicionadas en el ranking de precios’. Ahí uno tiene que empezar a pujar, buscar con sus proveedores y fabricantes. La presión que le meten a uno a su vez la tiene que poner en los fabricantes para llegar a un mejor precio, eso es un juego que se hace habitualmente. También se hace en la faz pública, cuando hay una diferencia de precios menor se le pide a los oferentes una mejora de ofertas.

Así nos va: ¿Cuál es el antecedente que ustedes tenían en el mercado? Le pido si nos puede aclarar específicamente con qué empresas había realizado el sistema de videovigilancia. ¿Cuál era la experiencia previa de DDBA en el área?

Di Bello: Nosotros tenemos experiencia en videovigilancia en varios proyectos con empresas y algunos también en la faz pública. No te voy a dar la lista de clientes, claramente. Pero proyectos de videovigilancia todas las empresas tienen, más grandes o más chicos.

Así nos va: ¿Pero son proyectos de videovigilancia a nivel privado o a nivel público?

Di Bello: De los dos tipos.

Así nos va: ¿Si son licitaciones públicas las que usted ganó por qué no me lo diría?

Di Bello: Creo que licitaciones públicas de gran envergadura ha habido en los últimos dos o tres años, después era más tipo compra directa.

Así nos va: Se lo pregunto porque encontré en las últimas horas una compra bastante importante, que ronda los 40 mil dólares, a través de compras estatales de Presidencia de la República.

Di Bello: ¿De nuestra empresa?

Así nos va: Sí, una adjudicación.

Di Bello: 40 mil dólares en el faz pública, con el tipo de licitaciones que hay, te diría que no es una compra tan importante.

Así nos va: Está bien, ¿pero en qué área? ¿En este caso por ejemplo esa licitación que ganaron para Presidencia de la República para dónde fue?

Di Bello: Para Presidencia de la República es una solución de seguridad informática, no es de videovigilancia.

Así nos va: En cuanto a las licitaciones obtenidas a nivel público la de Presidencia de la República es una, ¿cuál otra han obtenido?

Di Bello: Mismo con el Ministerio del Interior teníamos algún proyecto realizado en esa época, menor, cosas chicas.

Así nos va: ¿Vinculado a la videovigilancia?

Di Bello: Sí.

Así nos va: ¿Y en ese momento con qué autoridades del Ministerio del Interior establecieron ese proyecto?

Di Bello: Fue un llamado público, uno no establece con una persona del ministerio sino que ellos hacen el llamado y uno presenta las ofertas o la solución, no es con una persona.

Así nos va: Pero a veces se va a reuniones a presentar el proyecto a los diferentes jerarcas cuando hay una licitación pública.

Di Bello: No lo recuerdo específicamente. Quizás no haya ido yo a esas reuniones, o quizás no haya habido reuniones; a veces hay una licitación, sale el pliego y uno cotiza. La mayoría de las veces perdemos, algunas veces ganamos.

Así nos va: O sea que con el Ministerio del Interior y con Presidencia. ¿Con algún otro ministerio u organismo estatal?

Di Bello: Tenemos compras directas realizadas por otros organismos, sin duda, varios ministerios. Nuestra empresa tiene años y es normal que cualquier empresa que trabaje en lo que tiene que ver con tecnología tenga ventas al Estado. Nuestra área de actuación es más bien con privados que con públicos.

Así nos va: ¿Cuándo participaron de este proceso de licitación para las cámaras de videovigilancia tuvieron contacto con alguna autoridad el Ministerio el Interior?

Di Bello: Acá hay una precisión, el que quería comprar las cámaras y el que las opera es el Ministerio el Interior y el ministerio le pide a la AUF ‘cómprenme esto que les estoy pidiendo’. El detalle técnico de lo que se compró y lo que pide la AUF es algo que pidió el Ministerio del Interior. A partir del año 2014 hicimos alguna demostración al ministerio, como también lo hicieron otras empresas que participaron, de tecnologías de reconocimiento facial, que es algo relativamente novedoso. Uno no va a hacer una demostración de un sistema de cámaras porque cámaras hay por todos lados y todo el mundo sabe más o menos cómo funciona y cómo es la tecnología. Sí es algo novedoso el tema del reconocimiento facial, por lo menos en aquel momento porque ahora ya es algo más común. Nosotros en algún momento previo a la licitación fuimos con la gente de Herta y le mostramos al ministerio – como también le mostramos a algunos privados – qué solución teníamos y cómo se podía aplicar. Ese contacto existió.

Así nos va: Usted decía que esta compra la pidió el Ministerio del Interior y que de hecho era el ministerio el que la iba a operar. Ahora, el ministerio lo que dice es que ni insinuó ni direccionó la contratación de ninguna empresa. ¿A usted eso le consta?

Di Bello: A mí lo que me consta es que el ministerio siempre fue consultado por este tema. (…) Al final del proceso la AUF solicita al Ministerio del Interior. “De todas formas – le dice Wilmar Valdéz dirigido a Jorge Vázquez – entendiendo la importancia del tema consideramos que su aporte, opinión y recomendación serán de fundamental importancia para tomar la decisión final”, es una carta de la AUF, de Valdez, a Vázquez. Son ellos que le piden la recomendación y la opinión y consideran que es fundamental.

Lo que entiendo es que hubo, más allá del tema económico –que se limó bastante-, un tema técnico que es fundamental y que en la nota en el Observador no está mencionado en ningún lado. Acá el tema técnico es central, si se gasta un millón de dólares y pone un sistema que no detecta las caras no sirve para nada y es un millón de dólares que se tira a la basura.

Así nos va: ¿Entonces cómo explica que Servinfo fue la mejor calificada?

Di Bello: Yo no entiendo eso, estoy leyendo el informe. Entiendo que nosotros fuimos los mejor calificados.

Así nos va: Si usted tiene el informe allí, ¿nos puede decir cuál fue el puntaje que recibió Servinfo y cuál fue el puntaje que recibió DDBA?

Di Bello: No hay puntajes acá, hay un informe de 148 páginas. Acá se habla de muchas cosas y me parece que hay un tema político sobrevolando y a partir de todo eso nos está pegando a nosotros. Creo que acá hay datos duros, datos técnicos, que si cualquier persona lo analiza con cierto rigor se va a dar cuenta de que acá la decisión fue más técnica que económica.

Así nos va: ¿Usted está remitiendo a una calificación cualitativa o cuantitativa? ¿Cómo asegura que salió mejor parada que Servinfo? ¿Uno lee esas 148 páginas a las que hace referencia y como se llega a esa conclusión?

Di Bello: Sobre todo por la parte técnica. Acá la decisión la termina tomando la AUF, entiendo yo, y creo que alguien de la AUF debería explicar por qué tomó la decisión de contratar a DDBA. Ellos deberían explicar por qué eligen a uno y no al otro, si fueron presionados o si no fueron presionados.

Así nos va: Hace cuestión de minutos los compañeros Sotelo y Chagas de Informativo Carve estuvieron entrevistando al exvicepresidente de la AUF, Rafael Fernández, quien indicó que los técnicos el Ministerio del Interior lo redirigieron por razones técnicas y a nivel de la AUF por razones económicas. Efectivamente Servinfo habría obtenido la mejor calificación pero la AUF por una cuestión económica y el Ministerio del Interior por una cuestión técnica doblaron la postura a favor de DDBA.

Di Bello: Nosotros con la AUF tenemos una excelente relación porque hace dos años trabajamos con ellos todos los fines de semana con todo el equipo de seguridad. A mí lo que me dicen no es lo que usted dice que dijo, pero no tiene sentido entrar en esa polémica.

Así nos va: ¿Usted qué información tiene? ¿Qué le han dicho?

Di Bello: Yo me apoyo en el informe técnico. La empresa que quedó seleccionada junto con nosotros no llegaba al mínimo requerido por el pliego e detección, el mínimo requerido era de 85% y la empresa en su prueba dio algo por el eje del 50%. Esos son los datos duros que están en el informe, si ustedes quieren pueden acceder. En la parte económica después de la rebaja que se hizo quedamos un poco por encima, no es el 16% que se habla, quedamos un 6 o 7% por encima.

Así nos va: ¿En el proceso de este llamado alguien en algún momento le pidió o le insinuó que usted pagara algún tipo de coima para ganar esta licitación?

Di Bello: En absoluto, en absoluto. Lo descartamos de plano. Ojalá que los procedimientos de compra que se realizan en el Estado o en empresas tuvieran la rigurosidad y la competencia que tuvo este. Nos ahorraríamos muchísimo dinero. No digo que no lo tengan, pero ojalá siempre fueran así.

Así nos va: ¿Usted entiende que hay un inconveniente para la opinión pública que está observando esto porque puede haber – y de hecho existe – una contradicción entre lo que lo escucha a usted decir y este informe que se reveló este fin de semana? La firma de Antel que asesoró en el proyecto (ITC) que le envía una carta a la AUF en la que dice: “Como es de su conocimiento la AUF comunicó al Ministerio del Interior que la propuesta presentada por la empresa Servinfo quedó el primer lugar luego del proceso de evaluación técnico-económico realizado por ITC para la AUF”. Es decir, la empresa que asesoró en el proyecto, que es una empresa satélite de Antel, falló a favor de Servinfo y no a favor de DDBA. ¿A usted le consta eso?

Di Bello: Yo no entiendo eso, lo que entiendo es que ITC recomienda a dos empresas y que deja liberado a la AUF elegir entre ellas. Tampoco entiendo como ITC preselecciona a Servinfo si no llega al umbral mínimo requerido por el pliego.

Así nos va: Otro de los puntos que ha estado sobre la mesa vinculado con el caso de los audios revelados por Walter Alcántara, caso que está a nivel de la Justicia, es que surgió el nombre de Javier Vázquez, hijo el presidente Tabaré Vázquez. ¿Hay o hubo algún tipo de vínculo entre Javier Vázquez y DDBA o algunas de las empresas anexas a DDBA?

Di Bello: DDBA, sus socios, ni ninguna persona que pertenezca a la empresa tiene ningún tipo de relación con ningún miembro de la familia Vázquez; ni empresarial, ni comercial, ni profesional, ni familiar, ni de ningún tipo. No tenemos ningún vínculo. Esto es una noticia falsa que todos los medios se han encargado de replicar todo el tiempo sin consultar a la fuente (…). Es un rumor, una noticia falsa que no tiene ningún asidero y nos ha hecho mucho daño. Todo esto nos está haciendo mucho daño y no sé si lo vamos a poder reparar en algún momento pero por lo menos queremos que salga la verdad.

Así nos va: ¿Ni DDBA ni ninguna de las otras empresas satélites que tiene a su alrededor DDBA?

Di Bello: No. No son empresas satélites sino que son otras empresas que hacen otro tipo de actividad, no tienen ningún tipo de relación – ninguna de las empresas de las que formamos parte- con lo que acabo de decir. Ninguna.

Así nos va: Cuando le preguntábamos acerca de las licitaciones o contrataciones directas que DDBA obtuvo con Presidencia de la República y en especial con el Ministerio del Interior, ¿las adjudicaciones se obtuvieron antes o después e haber ganado la licitación vinculada a las cámaras de reconocimiento facial?

Di Bello: ¿De cuál me preguntas? ¿Todas?

Así nos va: Lo vinculado al Ministerio del Interior.

Di Bello: Creo que fue anterior.

Así nos va: Cree, no está seguro.

Di Bello: Estoy casi seguro que fue anterior (…). ¿Por qué decís que puede llegar a ser importante?

Así nos va: Porque no es un dato menor, en qué momento se obtuvo una contratación directa o una licitación pública, principalmente la cuestión vinculada con las contrataciones directas pueden a veces malinterpretarse.

Di Bello : Sí, pero de esas hay montones por todos lados.

Así nos va: Sin lugar a dudas, hemos reportado varias compras directas vinculadas con otras áreas, otras empresas y otros negocios del Estado en los que también la contratación directa puede ameritar. Hay que analizar si correspondía o no hacer el gasto, en qué momento y bajo qué argumentos. Es un procedimiento válido, pero no es menor tener la fecha.

Di Bello: Les pido que investiguen a fondo, no van a encontrar nada. Creo que hay muchos otros lugares, que no están vinculaos a esto sino de lo que uno ve en la prensa que sí habría que ir a fondo. Acá me parece que hay una intencionalidad política.

Así nos va: Ya lo dijo en varias ocasiones, ¿por qué alguien tendría una intencionalidad política para con usted, sus socios o DDBA?

Di Bello: No digo que sea contra nosotros, a nosotros nos ha hecho un año enorme que no se si vamos a poder reparar algún día porque quedamos en el medio de todo esto pero claramente para nosotros hay un manejo político el tema. Uno ve las repercusiones que tiene la noticia del sábado en El Observador y es que la oposición quiere convocar al ministerio al Parlamento.

Así nos va: Se ha dicho mucho que su empresa era la que trabajaba para el Ministerio del Interior, porque lo había ganado en distintas licitaciones, porque había tenido alguna adjudicación directa, pero que sí había un vínculo. Que ya habían trabajado juntos y ya se conocían. Entonces, ¿si esto es así por qué no admitirlo?

Di Bello: Pero la otra empresa también tenía vínculo con Interior, probablemente bastante más que nosotros.

Así nos va: ¿En qué por ejemplo?

Di Bello: Es que todas las empresas de la licitación tienen vínculo con el Ministerio del Interior porque todas trabajan en videovigilancia.

Así nos va: ¿Usted dice que Servinfo también estaba vinculada con el Ministerio el Interior? ¿Que al igual que ustedes habían ganado alguna licitación o contratación directa?

Di Bello: Claro, creo que sí, No lo puedo asegurar pero entiendo que sí.

Así nos va: Vamos a hacer la consulta pertinente con Servinfo. Lo que nos queda claro es que DDBA, de acuerdo a lo que usted nos advierte sí, efectivamente ya estaba vinculada con el Ministerio del Interior.

Di Bello: Sí, sí. Claro.

Escuche la entrevista completa: