Benech sobre la exportación de ganado en pie: “No está en tela de juicio”

El ministro de Ganadería, Ing. Agro. Enzo Benech, aseguró esta tarde, una vez finalizada la reunión con las gremiales agropecuarias, que la exportación de ganado en pie “no está en tela de juicio” porque “es claro los beneficios que ha tenido”.

Benech dijo que es cierto que la exportación de animales vivos ha incrementado sus volúmenes en los últimos años y que propuso la discusión del tema en la Junta del Instituto Nacional de Carnes (Inac) donde están todos los integrantes de la cadena representados.

Esta tarde los ruralistas le volvieron a plantear la preocupación sobre esta herramienta de negocios y el Ministro manifestó: “Volví a reiterar una definición que la dije muchas veces y parece que no me creen, es un tema que no está en tela de juicio”.

De acuerdo a información del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, durante el ejercicio 2017/18 el país exportó 450.970 bovinos en pie, donde el 84% fueron terneros enteros con destino a Turquía.