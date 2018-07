Sánchez: “A mí no me gusta ese artículo como está redactado, hay que sacarlo de la Rendición de Cuentas”

Foto: www.carve850.com.uy

El diputado frenteamplista habló en Cierre 850 sobre el art. 188 del proyecto de Rendición de Cuentas, “El problema es que los laboratorios cobran mucho por medicamentos que tienen bajo costo”, dijo Alejandro Sánchez.

“Los laboratorios se han enfocado en medicamentos que alargan la vida por meses o un año. Y hay que equilibrar el derecho a la vida con las posibilidades financieras del país; sobre todo cuando algunos medicamentos no tienen impacto probado”, indicó el legislador oficialista.

“El artículo 188 del proyecto no resuelve este dilema. Soy de la opinión de que el artículo debe retirarse para establecer una discusión más abierta” dijo. “A mí no me gusta ese artículo como está redactado, hay que sacarlo de la Rendición de Cuentas e ir a la Comisión de Salud para que se discuta”, agregó Sánchez.

“El Fondo Nacional de Recursos es muy bueno. Lo que habría que hacer es que quienes definen qué medicamentos se financian, no sean los mismos que administran el Fondo, que gasta la mitad de sus recursos en medicamentos de alto costo”, explicó el diputado frenteamplista.

“Hay que mantener la posibilidad de que los ciudadanos recurran a la Justicia, porque el Estado puede cometer errores. Pero no que se cuestionen los criterios médicos” manifestó Sánchez en Cierre 850.