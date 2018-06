Lácteos en Fonterra se valorizaron 12,5% en primeros seis meses

Foto: Rurales El País

Los lácteos comenzaron junio con una caída de precios. En la primera venta del mes la canasta de productos se depreció un 1,3% frente a la última referencia y el valor promedio se ubicó en US$ 3.487 por tonelada. En total se comercializaron 21.580 toneladas.

En las primeras once licitaciones del año los lácteos se revalorizaron un 12,5%, incremento que se vio más favorecido en las tres primeras ventas del 2018 con subas consecutivas del 13%. En los meses siguientes el mercado se mostró más equilibrado.

La leche en polvo entera, el principal producto exportado por Uruguay, también sufrió una pérdida de valor en el remate de junio. La caída fue del 1,1% y el precio medio se posicionó en US$ 3.205 por tonelada. Sin embargo, el acumulado del año fue de US$ 319 por tonelada.

El resto de los productos también experimentaron inestabilidad. La leche en polvo descremada mantuvo el equilibrio con un aumento del 0,3% (US$ 2.051 por tonelada), el queso Cheddar bajó 3,6% (US$ 3.998 por tonelada) y la manteca también perdió un 3,5% (US$ 5.581 por tonelada).