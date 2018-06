Presidente del Pit: “Hablar de impuestos acá es casi un pecado original”

Foto: Pit-Cnt

El presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira dijo a Informativo Carve que el presidente Tabaré Vázquez no presentó en el encuentro de ayer “ningún número” sobre la Rendición de Cuentas. Según dijo, este diseño presupuestal genera “enormes dificultades” y atenta contra la negociación de los acuerdos salariales.



“Creo que se está instalando en Uruguay una lógica muy compleja, donde hablar de la palabra impuesto es casi que hablar de un pecado original”, señaló. Además aseguró que los países con desarrollo económico y social cobran más impuestos que Uruguay. “Yo no me ataría a decir nunca cobraré más impuestos, lo que sí pienso que hay una parte de la sociedad que no resiste más impuestos. Por ejemplo, la que está vinculada al trabajo. Es natural pensar que el IRPF está colocado al máximo e incluso sobrepasado”, señaló.