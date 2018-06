Exabogado del Partido Nacional: “Nunca tuve ningún problema con la Justicia”

Foto: Subrayado

“Si me hubieran preguntado en 2014 qué era Odebrecht, no hubiera sabido que responder”, dijo a Informativo Carve Pablo Correa, ex abogado del Partido Nacional. El asesor legal fue acusado por el ex vicepresidente Raúl Sendic de estar siendo investigado “por ser uno de los autores en Uruguay de lavado de dinero de Odebrecht, en el caso Lava Jato de Brasil.

“Es fácil acusar de lavado a otra persona”, afirmó el abogado quien añadió que “nunca tuve ningún problema con la Justicia”.

Correa señaló que defendió legalmente a uno de los dos extraditados por lavado de dinero de Odebrecht en el año 2014. “Fui contratado para liquidar una sociedad anónima, propiedad de un empresario que fue cliente mío durante 25 años” y al que se lo vinculó con Odebrecht.

“Tuve exclusivamente facultades para firmar formularios de DGI, BPS y actas de Directorio, pero no tuve acceso ni a la contabilidad ni a las cuentas corrientes, no firmaba cheques”, explicó Correa. “Lo único que hice fue una actividad profesional, lo que voy a aclarar en la Justicia”, puntualizó.