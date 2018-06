Astrónomo Julio Fernández: “Se siente la falta de recursos” destinados al desarrollo científico en Uruguay

Foto: Universidad de la República

El astrónomo, docente e investigador de la Universidad de la República, Julio Fernández, recibió el premio “Gerard P. Kuiper” por sus investigaciones sobre los orígenes del sistema solar y la evolución física y dinámica de los cometas en su trabajo “Sobre la existencia de un Cinturón de Cometas más allá de Neptuno”, que inspiró la búsqueda y el descubrimiento del Cinturón de Kuiper.



Fernández dijo a Así nos va que no esperaba recibir la distinción y que “fue una alegría porque implica un reconocimiento del trabajo de toda una vida”. “Estas vocaciones tienen que venir de muy joven, cuando yo era niño era la época de la exploración espacial y la carrera espacial para llegar a la Luna, entonces había mucho interés por la conquista del espacio”, indicó el astrónomo y agregó: “Me interesó porque aparecía como una frontera de conocimiento muy fascinante, muchos jóvenes nos interesábamos, yo tuve la perseverancia y esa locura de dedicarme a la astronomía de forma profesional”.

Según explicó Fernández el cinturón de Kuiper está formado por pequeños cuerpos y se ubica más allá de Neptuno: “Tenemos millones de objetos de pequeño tamaño que giran al rededor del Sol, los más grandes son Plutón y Eris. Son remanentes de la formación del Sistema Solar y los planetas, algunos son los asteroides, otro es este cinturón y también los cometas”. “Lo que hice fue un trabajo que mostraba que ese cinturón estaba relacionado a un tipo de cometa que observamos, que son los de la familia de Júpiter”, dijo Fernández y señaló: “Era en un sentido encontrar una evidencia observacional indirecta de que existía ese cinturón transneptuniano”.

En cuanto al desarrollo científico en Uruguay y la inversión presupuestal, el docente e investigador dijo que desde el punto de vista de recursos aún están “lejos del 1% prometido por el gobierno”. “Se siente la falta de recursos por ejemplo para poder retener a jóvenes investigadores”, sostuvo y acotó: “La mayoría de los países con más recursos tienen programas fuertes de postdoctorados que permiten que los jóvenes investigadores sigan vinculados al sistema y no tengan que emigrar”.

“Para que el sistema sea vigoroso necesita ir incorporando gente nueva, necesitamos crecer. La comunidad científica en Uruguay todavía es chica”, indicó el astrónomo y dijo que para alcanzar el nivel regional aún falta mejorar. “Hay una carencia total en que organismos estatales den entrada en sus respectivas instituciones a científicos, a nivel estatal hay muy poca gente trabajando y proporcionando elementos científicos en la toma de decisiones, que sería muy importante”, sostuvo Fernández.

El astrónomo aseguró que una de las problemáticas es la formación de los docentes que imparten ciencias a nivel de primaria y secundaria. “Si vamos a los programas de Primaria, que es a nivel de la infancia donde se empiezan a formar vocaciones, no están mal porque tienen mucho contenido de ciencias”, señaló y agregó: “El problema es que si los maestros no están bien formados, nadie puede enseñar lo que no sabe. No falla el interés de los chicos, sino la formación de los docentes”. Además señaló que a nivel de formación de docentes para Secundaria, los profesores egresados en disciplinas humanísticas superan a los que se reciben vinculados a áreas científicas.