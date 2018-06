Sanguinetti: “No se precisan medidas de seguridad para que las Fuerzas Armadas patrullen”

Foto: Carve

El expresidente Julio María Sanguinetti dijo a Informativo Carve que hay que pensar en un gobierno de coalición y la población “no quiere tirarse a una piscina”.

“Podemos intentar antes de la elección acuerdos puntuales que le den al país la garantía de que puede votar a la oposición sin lanzarse a una aventura”, explicó. Sanguinetti agregó: “Creo que las mayorías del país hoy requieren garantías de gobernabilidad. Entonces no se trata de desdibujar a nadie”.

Desde su punto de vista, el país experimentó “una década larga de crecimiento económico y de decadencia social”. Señaló que “hay un retroceso en la educación y en la seguridad”. Sanguinetti dijo que un ministro del Interior “debería ser político” y lograr consensos y apoyos para tomar medidas impopulares, de la que habló el director de Policía Mario Layera.

Consultado sobre la propuesta del senador Jorge Larrañaga, Sanguinetti dijo que “los militares siempre hacen tareas de seguridad”. Aseguró que se podría asignar a la Prefectura tareas de seguridad en Ciudad Vieja y toda la zona costera.

“El Ejército puede hacer funciones de seguridad, eso no quiere decir que hagan investigaciones o transformar los cuarteles en comisarías. No es eso”, puntualizó. Sanguinetti remarcó que “no se precisan medidas de seguridad para que las Fuerzas Armadas patrullen”. “Para ir a perseguir los narcos no”, señaló. “No se trata de militares sí o no, las Fuerzas Armadas pueden rendir y lamentablemente las tenemos mal pagas”, acotó.