Alcaldesa de Casavalle sobre derrumbe de Los Palomares: “Hay cosas que podrán ser lo ideal pero no son posibles económicamente“

Foto: Municipio D

El presidente Tabaré Vázquez le solicitó a autoridades de los distintos ministerios que integran la comisión de seguridad acelerar el proceso para demoler el complejo de viviendas de Casavalle, conocido como Los Palomares. La alcaldesa de la zona, Sandra Nedov, dijo a Así nos va que hasta el momento no tiene conocimiento “de cuál va a ser el alcance de la intervención” y que hay acciones que “son posibles en el tiempo que estamos y otras que podrán ser lo ideal pero no son posibles económicamente”.

Así nos va – ¿Cómo ve usted como alcaldesa del Municipio D, el cual abarca entre sus barrios a Cuenca Casavalle, esta iniciativa que se ha planteado desde el Ministerio Interior y desde otras esferas del gobierno en cuanto a demoler el complejo de viviendas Los Palomares?

Nedov – Nosotros desde el gobierno local no tenemos de primera mano cuál es en concreto el planteo, lo que nosotros tenemos es lo que la prensa ha difundido de lo que Tabaré dijo en alguna reunión, pero oficialmente no tenemos la versión de cuál sería el alcance de esa intervención. A nosotros nos parece que una intervención es necesaria en la zona, de hecho hay un informe desde 2004 de CEPAL que daba cuenta de la situación de precariedad de ese complejo habitacional; de ese como de otros, tenemos varios complejos habitacionales que están deteriorados por cuál fue su construcción de origen y por el tiempo que tienen. Nosotros esperamos que si esto se concreta nos convoquen, nos notifique cual va a ser la intervención, porque en realidad lo que tenemos es lo que ha trascendido en la prensa pero no en concreto cuál es el planteo que se va a hacer. Si es algo parcial, si es algo total, no conocemos cuál es el alcance de esto.

Así nos va – Cuando usted habla de que es necesaria la intervención sobre el complejo de vivienda Los Palomares en Casavalle, ¿por qué cree que es necesaria una intervención? Usted como alcaldesa que tiene que convivir con esa realidad cotidianamente.

Nedov – Porque hace 10 años, en base a este informe de CEPAL, empezamos a trabajar en el Plan Casavalle que es una mesa interinstitucional que aborda diferentes temáticas y el tema de la vivienda es un tema a abordar, y conocemos la precariedad de ese complejo habitacional. Tenemos conocimiento que hay una tira que está desocupada, que es donde hubo una intervención policial a fin de año, que había casas que estaban boqueteadas, esas viviendas están precarias. Un informe dice que lo más complicado que tiene es la electricidad, pero también dice que sería muy costoso recuperar, rehabilitar esas viviendas, o sea que lo mejor sería tirar algunas tal vez en primera instancia. Depende del alcance que se le pueda dar a esto porque requiere de una inversión que no estaba en el plan quinquenal. Esto es algo que hay que planificar y es una planificación que se tendría que haber hecho hace años porque este complejo habitacional es el año 73 y llevaba en sus orígenes una urbanización del barrio que nunca sucedió. Entonces es necesario en ese, como en otros complejos habitacionales, una intervención

Así nos va – ¿Cuántas viviendas son? Porque da la sensación de que el lugar fue construido de forma provisoria y se fueron superpoblando. ¿Usted tiene una idea de cuántas viviendas son y cuánta gente vive allí hoy?

Nedov – Las viviendas de Unidad Misiones, que es la que le dicen Los Palomares, son 540. Nosotros en el Plan Casavalle pensábamos en un terreno que se pudiera urbanizar para poder sacar toda esa sobrepoblación que hay en el complejo habitacional, sin pensar en demolerlo en primera instancia. Pero la sugerencia que hacía CEPAL era que lo mejor era demolerlo, por eso es que técnicamente se entiende, se entendió en 2004, imagínate a esta altura.

Así nos va- Ahora que el tema está sobre la mesa, ¿cuál es la sensación y la opinión en Los Palomares? ¿Ha hablado con algún vecino?

Nedov – Por lo menos los vecinos que consulté, porque me preocupaba cuando salió a la prensa que los vecinos se preocuparan pensando que iba a venir una máquina y les iba a demoler las casas que eso no está planteado así, me decían que si es para mejorar no tenían problema.

Así nos va – O sea que hay gente que está a fin.

Nedov – Por lo menos hasta ahora nadie me manifestó una oposición a que las viviendas se demuelan.

Así nos va – Si, siempre y cuando se les otorgue otra solución habitacional.

Nedov – Claro, lo que no tenemos claro es si la relocalización va a ser en el lugar, si va a ser en terreno cercano, cuál es el alcance de la intervención. Porque 540 viviendas son muchas.

Así nos va – Estamos hablando de una población que en esas 540 casas cuántas personas viven, es una población que debe superar por lo menos las mil personas claramente.

Nedov – Sí, sí. En algunas casas vive más de una familia.

Así nos va – Usted hablaba de este plan de Cuenca Casavalle y hacía referencia a este estudio de la CEPAL que referenciaba al año 2004. ¿Por qué si desde 2004 hay un diagnóstico respecto a esta situación en Los Palomares no se ha podido hacer una intervención que refleje una solución más completa para esta problemática?

Nedov – Yo me pregunto lo mismo pero más lejos en el tiempo, no desde 2004. En 2004 es cuando hubo un diagnóstico técnico, pero en realidad cuando se hizo el barrio se debería haber hecho una reprogramación en los gobiernos siguientes donde el barrio se terminara como estaba planificado y eso no sucedió. No es solamente desde el 2004, es desde muchísimos años atrás que la mejora de esas viviendas y transformarlas en viviendas dignas debería haber sucedido como planificación de los gobiernos que sucedieron la construcción de ese complejo habitacional. Creo que las prioridades para el Ministerio de Vivienda son contaminado e inundable, esas son las prioridades de cómo se planifica el quinquenio.

Así nos va – ¿La cuenca Casavalle no es ninguno de los dos? ¿Ni está contaminado, ni es inundable?

Nedov – No, está en una zona alta, no es inundable. Teníamos en el margen del Arroyo Miguelete un montón de asentamientos que eran inundables y una cantidad de terrenos que estaban contaminados, en eso se ha priorizado. Creo que la cuestión es presupuestal, que se planifica cuál es la urgencia y estas cosas van quedando.

Así nos va – Pero hace 14 años que tienen una prioridad presupuestal distinta en este sentido, porque hace 14 años que el Frente Amplio se encuentra tomando decisiones en su calidad de gobierno pero si esto lo llevamos al terreno municipal nos tenemos que remontar a los 90. ¿Usted como alcaldesa ha planteado esta necesidad de priorizar Cuenca Casavalle en este sentido?

Nedov – El Plan Cuenca Casavalle está priorizado, hay una resolución de la Junta Departamental que lo declaró de interés, hay una publicación reciente de lo que hemos venido avanzando en la zona. Yo creo que a esto no hay que ponerle cuál fue el gobierno, creo que tenemos que tomar responsabilidad como sociedad, todos somos responsables de cómo se ha ido desarrollando nuestro país.

Así nos va – Todos no, quienes toman y tienen la potestad de decidir a dónde van los dineros públicos son las autoridades y los gobernantes que fueron claramente elegidos por la sociedad.

Nedov – Como vos me planteas que el Frente Amplio hace 13 años que está…

Así nos va – Yo se lo planteé porque usted hizo referencia a que la problemática venía anteriormente de otros gobiernos, como usted puso el tema político sobre la mesa yo también pongo la cuestión política.

Nedov – Yo digo que todos los gobiernos tienen responsabilidad sobre cómo se ha precarizado la periferia de Montevideo, no solamente en este complejo habitacional.

Así nos va – Eso sin dudas que es una problemática que se viene arrastrando desde hace décadas, eso está claro. El punto es que esta situación en particular, desde hace 14 años al menos hay posibilidades desde los gobiernos de izquierda de priorizar esta situación en materia presupuestal y no la hubo.

Nedov – Te corrijo porque creo que presupuestalmente sí hubo inversión, o en vivienda pero hay inversión actualmente en lo que pone Inau, en lo que pone Mides, en los espacios públicos que se han construido. Se ha invertido muchísimo, y de eso hay una publicación reciente que da cuenta de cómo se ha avanzado en la Cuenca del Plan Casavalle.

Así nos va – Sin dudas hay cosas que se han hecho. Pero respecto a Los Palomares – que es tal vez la problemática que está planteada hoy en día desde el punto de vista coyuntural por la cuestión vinculada con la seguridad – me resulta preocupante que usted que es la alcaldesa del Municipio D, que es el tercer nivel de gobierno, que se le trató de dar un fuerte protagonismo a los alcaldes en la ciudad, y que usted que es quien tiene que lidiar con la realidad de primera mano todos los días, no esté al tanto de lo que planea el Poder Ejecutivo o lo que planea la Intendencia a nivel central. ¿Usted no está preocupada? ¿No quisiera tener información ya de lo que se está planificando para participar?

Nedov – Yo no creo que sea una resolución fácil de plantear, creo que esto se tiene que planificar y creo que me van a convocar oportunamente y cuando esté definido cuál es la intervención, de hecho en otras oportunidades me han convocado.

Así nos va- Usted como alcaldesa, ¿qué entiende que se debería hacer? Más allá de lo que planee el Poder Ejecutivo o el gobierno departamental a nivel central.

Nedov – Creo que en principio se tiene que hacer lo posible y planificar qué es lo ideal, porque tal vez lo ideal no sea lo posible hoy porque estamos casi a término de este quinquenio y este quinquenio ya se priorizó, ya se planificó, y estamos casi para cerrar ahora la última etapa de la Rendición de Cuentas, donde se van a priorizar los dineros públicos, que seguramente una parte importante va a ir para la Educación que es algo que a nosotros también nos interesa, nos interesa la Vivienda en nuestra zona y también la Educación. Hay una cantidad de elementos que hay que poner en la balanza y yo no tengo la potestad de definir, puedo decir cuál es el ideal que nosotros queremos en la planificación de nuestro territorio pero después hay una realidad que la marca cuál es el presupuesto que tenemos para que esas cosas se concreten.

Así nos va – Pero para usted, ¿cuál sería el ideal y qué cree que va a ser posible?

Nedov – No sé qué es lo posible porque no soy arquitecta y no sé qué es lo posible urbanísticamente.

Así nos va – ¿Y lo ideal para usted?

Nedov – Lo ideal hoy sería abrir un poco el barrio y generar accesos como se ha hecho en otros barrios, poder hacer más transitable el barrio. Y poder relocalizar y atender las viviendas que estén más precarizadas, no creo que 540 viviendas sea abordable hoy. Creo que a veces es fácil plantear en una situación concreta cuál sería la solución ideal, pero acordate en el CH20 cuando se planteaba que había que demoler ese edificio la gente lo que planteaba era ‘con toda la gente que no tiene vivienda van a demoler viviendas que ya están hechas’. Yo supongo que una parte de la población pensará lo mismo, que nosotros demolamos viviendas cuando hay gente que no tiene vivienda, porque esa contradicción va a existir.

Hay cuestiones que hay que ser cuidadoso en cómo se manejan y cómo se plantean, para no generar expectativa y porque hay cosas que son posibles en el tiempo que estamos y otras que podrán sr lo ideal pero no son posibles económicamente. Yo no voy a arriesgar a decir qué es lo que habría que hacer, creo que eso lo tenemos que resolver entre todos y yo daré mi opinión desde lo local, pero no creo que mi opinión sea la definitiva, creo que voy a opinar en una mesa de trabajo pero cada en uno desde su lugar va a decir qué es lo posible en la realidad que tenemos hoy.

Así nos va – Me quedó una duda en lo que usted decía, que se había invertido mucho en el barrio pero no en vivienda. ¿Planes como el Plan Juntos nunca trabajó en la zona?

Nedov – Sí, está trabajando en la zona. Está trabajando en Marconi en 50 viviendas y ahora van a entrar en 50 viviendas más, trabajó en el barrio 1º de Mayo y trabajó en la calle Leandro Gómez.

Así nos va – ¿Cuántas viviendas se han hecho en esos lugares que usted menciona?

Nedov – En la calle Leandro Gómez intervinieron en 25 familias, en el barrio 1º de Mayo en todo el barrio porque era un asentamiento que el Plan Juntos entró y formalizó ese barrio, y en las viviendas que están trabajando en Marconi son viviendas que fundamentalmente tienen problemas en baño y cocina, 50 en principio, y en el territorio del municipio intervinieron en otros lugares para el lado de Villa Española.

La precariedad de vivienda no la tenemos solamente en ese lugar puntual, si focalizamos en ese lugar parece que ahí es donde tenemos el problema y en realidad la periferia de Montevideo tiene muchos asentamientos y mucha precariedad, algunos son complejos habitacionales que se hicieron hace mucho tiempo y algunos son asentamientos irregulares.

Así nos va – Sí, el punto es que el director nacional de Policía, Mario Layera, puso el foco allí en Los Palomares específicamente. ¿Está entrada o tiene conocimiento de este censo que en teoría se iba a empezar a hacer? Este relevamiento de las familias para evaluar la situación.

Nedov – De cómo se va a realizar no, no tengo idea. Eso también trascendió en la prensa que se iba a hacer un censo y cómo se iba a hacer, incluso había hasta fecha planteada de cuándo se iba a hacer que no sucedió. Pero creo que es necesario, que el punto de partida es saber cuántas familias viven ahí.