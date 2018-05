Sotelo: “Cavani no violó ninguna norma y la Dinama cometió abuso de poder”

Foto: Javier Calvelo/adhocFotos

El periodista y conductor de Informativo Carve Gerardo Sotelo se refirió al cuestionamiento de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) respecto al delantero de la selección uruguaya Edinson Cavani, quien participó de la caza de un chancho jabalí, considerado plaga nacional.

El titular de la Dinama, Alejandro Nario, dijo a El Observador que se contactaron con el entorno del jugador para averiguar los detalles detrás de las imágenes que se viralizaron en las redes sociales y manifestar “preocupación” por “la apología de la caza y de la muerte”, por más que no se haya cometido una ilegalidad.

Sotelo recordó que “todo lo que no está prohibido está permitido. Si la caza no está prohibida está permitida, por lo tanto el director de Medio Ambiente no tiene que decir nada, no tiene ninguna autoridad para juzgar a ciudadanos que actúan en el marco de la ley”. “Cualquier cosa que haga excede todas las competencias. No tiene autoridad Nario, ni ningún otro gobernante”, subrayó.