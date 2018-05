Mieres sobre caso Sendic: “No me satisface la sentencia de la jueza”

Foto: Carve

El senador del Partido Independiente Pablo Mieres dijo a Informativo Carve que le quedó “gusto a poco” con el procesamiento sin prisión del exvicepresidente Raúl Sendic.

“La gestión terminó con US$ 800 millones de déficit y parece que lo único es lo de la tarjeta. Todo lo demás en negligencia, fallas administrativas o ineptitud. Deja gusto a poco”, aseguró. “Era muy bestia entonces, perdieron US$ 800 solo por chambonadas. Me parece que hubo otras cosas además de chambonadas”, opinó el senador.

Mieres concluyó que no le satisface la sentencia. “Para mí se equivocó la jueza”.