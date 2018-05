¿Por qué los estudiantes del Dámaso ocuparon el liceo?

Foto: Gremio de estudiantes



El gremio de estudiantes del liceo Dámaso Antonio Larrañaga ocupa desde la mañana de este lunes el local ubicado en Jaime Cibils y Centenario en reclamo de carencias edilicias, falta de personal, superpoblación de estudiantes y el 6% del PBI para la educación, que piden los gremios docentes.

Victoria Esquerre, integrante del gremio, dijo a Así nos va que la ocupación está relacionada a la lucha presupuestal y las carencias de la institución: “Son carencias que vivimos todos los días, como las carencias edilicias porque hay goteras y vidrios flojos, hace un mes a unos estudiantes se nos cayó un vidrio de una clase en la cabeza que estaba flojo”, sostuvo.

Además los estudiantes solicitan la conformación de un equipo multidisciplinairo, integrado por psicólogos, docentes de sexualidad y asistentes sociales. “Este año nos tocó mucho el tema de la autoeliminación por la perdida de un compañero y nos dimos cuenta que no contábamos con un equipo que nos ayudara. Se intentó tocar el tema, pero no de la mejor manera”, señaló la estudiante y agregó: “Necesitamos el apoyo profesional y no lo tuvimos”.

Por otra parte lso estudiantes cuentan con el apoyo de los funcionarios del liceo, según indicó Esquerre y en este sentido dijo que hay una carencia en la cantidad de funcionarios que trabajan en la institución: “Se supone que debería haber ocho funcionarios por turno, tenemos cuatro turnos y en general tenemos once funcionarios para cubrirlos todos”.

Esquerre indicó que la ocupación se extenderá durante todos los turnos del día de hoy, y dijo que a última se va a realizar una asamblea donde decidirán si continuar con la medida o desocupar el liceo, de acuerdo a la las soluciones que les hayan planteado las autoridades. “Seguiríamos ocupando en caso de seguir sin respuestas”, sostuvo la estudiante. “Creo que podemos llegar a ser escuchados pero lamentablemente tenemos que usar herramientas como la ocupación”, dijo.