Carlos Moreira: “Liberar a los reclusos que cometieron delitos violentos no es bueno, mejor que se mantengan recluidos”

Foto: Alianza Nacional

El intendente de Colonia dijo que las cárceles no rehabilitan y explicó las cuatro propuestas vinculadas con la seguridad pública incluidas en el plebiscito que impulsan.

Carlos Moreira manifestó que optaron por esta vía porque no tienen mayorías en el Parlamento que les permitan aprobar los proyectos que ya presentaron. “Las medias pueden ser eficaces para abatir los delitos violentos (…) vamos a buscar caminos para que bajen los homicidios, las rapiñas y las guerras de narcotraficantes”, señaló.

Moreira, que fue subsecretario del Interior entre 1990 y 1994, dijo que las cárceles tienen “índices de hacinamiento importantes” y una alta reincidencia “que debe estar en el 60%”. Por esta razón proponen que quien cometa delitos graves no pueda recibir beneficios liberatorios y cumpla la pena en su totalidad. “La rehabilitación no se da, lo que sí se da es la reincidencia. Mejor que permanezcan recluidos, y tratar de insistir en su rehabilitación sin dudas, pero en la realidad de hoy liberar a esos reclusos que cometieron delitos violentos no es bueno”, agregó.

La campaña comenzó el miércoles y según Moreira hay una “predisposición muy grande de la gente a firmar la papeleta y participar”. Los dirigentes esperan reunir las 280 mil firmas en seis meses aunque “dependerá de la voluntad de los uruguayos”.