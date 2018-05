Senador del MPP: “No es cierto” que fiscales tengan exceso de trabajo, “lo utilizan como una excusa”

Foto: Presidencia

El legislador Charles Carrera, ex número 3 del Ministerio del Interior, fue crítico con los fiscales y con el director de la Policía Nacional, Mario Layera.

Así nos va: Usted fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior hasta setiembre de 2017, por lo que cuando comenzó a regir el nuevo Código del Proceso Penal ya estaba en el Senado. ¿Cómo tomó las declaraciones de Mario Layera?

Charles Carrera: En primer lugar nosotros respaldamos a Mario Layera por la profunda transformación en la Policía Nacional que realizó junto a Julio Guarteche. Pero consideramos que sus declaraciones fueron desafortunadas y no las podemos compartir. Comparar Uruguay con Guatemala o El Salvador no lo podemos compartir, estamos muy lejos de esa realidad. Desde el punto de vista del índice de desarrollo humano son sociedades muy diferentes en cuanto a la pobreza, indigencia y número de delitos. Tenemos algunos problemas puntuales pero no podemos llegar a esa comparación.

Así nos va: Desde el Ministerio del Interior hubo un respaldo a las declaraciones en su totalidad indicando que no se había dicho nada nuevo. ¿Le sorprendió el respaldo?

Charles Carrera: Creo que está bien que lo respalden. Yo también lo respaldé desde el punto de vista profesional. No comparto el tono y la comparación en las declaraciones. Hay que respaldarlo porque es un gran policía que ha realizado una muy buena gestión al mando de la Policía Nacional. No se puede compartir las declaraciones, el tono, y la forma en que las hizo. Por eso es que no comparto, pero desde el punto de vista profesional lo respaldo.

Así nos va: ¿Fue una forma a su entender de preparar la cancha para lo que se venía?

Charles Carrera: No, de ninguna manera. Estas reformas que se hicieron se venían trabajando desde mediados de marzo. En abril el ministro concurrió junto a otras autoridades, el fiscal general, la Suprema Corte de Justicia, a la comisión de Constitución y Legislación del Senado y allí expresaron cuáles eran los defectos o problemas que se estaban dando en la implementación y aplicación del nuevo código del proceso penal y en ese sentido los primeros 5 artículos que son los que tienen que ver con la relación entre la fiscalía y la policía, son una norma que fueron discutidas con la fiscalía. Allí todo lo que tiene que ver con cómo se tiene que realizar la investigación, las tareas que debe desarrollar la policía comunicándole a la fiscalía, que la ley de procedimiento policial es una norma que está totalmente vigente. Eso es así y está coordinado.

Así nos va: Los primeros 5 artículos dicen que la policía tenga una mayor flexibilidad al momento de trabajar y que tenga un respaldo legal para que pueda hacerlo de forma más eficiente. ¿Esto qué implica? ¿Qué la policía pueda volver a interrogar a una persona detenida, algo que se había trasladado a la fiscalía y se hacía con el fiscal y los abogados?

Charles Carrera: Sí, por ejemplo, si el delincuente está de acuerdo se pueden tomar declaraciones. Se pueden tomar declaraciones a víctimas y testigos. Eso implica que si se comete un delito que la policía pueda hacer un primer relevamiento buscando información, viendo si existen medios de pruebas en el lugar. Eso implica que la ley de procedimiento policial está plenamente vigente y es una ley que le dio un fuerte respaldo legal a todo lo que tiene que ver con el procedimiento.

Existían dudas de cómo debía actuar la policía, más que nada en el interior donde se dan algunos casos en que se cometió un delito, el policía le comunicaba a la fiscalía y la fiscalía le decía ‘no, espere órdenes y no haga nada hasta que yo le dé órdenes’. Eso lo que hizo fue inmovilizar el accionar policial, ahora lo que se busca es básicamente dejar claro que la policía puede realizar una serie de tareas en el desarrollo de la actividad policial y que tiene un fuerte respaldo legal.

Existieron dudas no solo de la policía si la ley estaba vigente. El otro día leía un comentario de un excelente procesalista como Gabriel Valentín que decía ‘se revive la ley de procedimiento policial que estaba tácitamente derogada’. Resulta que no solo la policía tenía esa duda, un doctrino tenía esa duda. Lo que hay que hacer es básicamente lo que hizo el Poder Ejecutivo que es tratar de poner negro sobre blanco lo que puede hacer cada parte.

Así nos va: ¿Qué evaluación hace usted de la puesta en marcha del nuevo código del proceso penal después de todas las declaraciones que hubo de los distintos operadores? Hay quienes sostienen que se deben esperar dos años para evaluarlo. ¿Es conveniente realizar modificaciones en este momento?

Charles Carrera: Es conveniente realizar modificaciones en este momento. El código es un instrumento, empieza a andar y lo que se debe hacer es que si uno detecta que hay inconvenientes lo que debemos hacer es ajustarlo. Es un instrumento para la realización de la Justicia en la sociedad, para que se castiguen a los delincuentes en un marco de garantías. La persona que cometió un delito que tenga todas las garantías en el momento en que fue juzgada. En este caso se han detectado inconvenientes, lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es actuar con un gran pragmatismo y realismo y poner sobre la mesa esas modificaciones que hay que llevar adelante. Saludo que el Poder Ejecutivo haya tenido esta iniciativa porque realmente uno no puede esperar 1 año o 2 para hacer estas modificaciones. Si existen inconvenientes ahora y la policía no tiene claridad de lo que puede realizar, existe un nuevo director de las investigaciones que no tiene claridad lo que debe realizar, lo que hay que hacer es aclararlo.

Saludo la iniciativa, la defiendo y considero que es un instrumento. Acá no hay de filosofía del código. A mí lo que me preocupa es que el código se aplique y no sirva para que haya impunidad en nuestra sociedad. Realmente el código, el sistema político cuando se puso al hombro llevar adelante esta reforma, que fue buscada por todo el sistema político y hace décadas que nuestro país quiere dar este salto, realmente no buscó que hubiera ciertas situaciones de impunidad en nuestra sociedad. Quiere que se aplique un código más justo donde se respeten las garantías individuales de los ciudadanos. Voy a trabajar en conjunto con el resto del sistema político para sacar esto adelante.

Así nos va: Entiendo entonces que comparte todas las modificaciones planteadas.

Charles Carrera: Sí, las comparto.

Así nos va: ¿Hay alguna modificación que para usted falte?

Charles Carrera: Las comparto porque considero que en nuestra sociedad existe una subcultura que su modo de vida es el delito y eso tiene un impacto negativo en la sociedad, por eso hay que tomar estas medidas en referencia a la prisión preventiva y no otorgarles ciertos beneficios liberatorios como son la libertad anticipada para todos aquellos sujetos que son reincidentes, reiterantes o habituales. Es una norma que ya existía consenso en nuestro sistema político cuando el presidente Tabaré Vázquez promovió el diálogo en la Torre Ejecutiva en 2016. De allí salió una ley, que es la 19.446 y la aspiración del sistema político era que esa norma siguiera vigente luego de la sanción del nuevo código del proceso penal. También comparto lo que tiene que ver con la modificación al proceso abreviado. El proceso abreviado es una herramienta que agiliza el proceso penal, es decir cuando el delincuente reconoce que cometió el delito, existen medios de prueba, allí se abre una instancia de diálogo entre la fiscalía y el delincuente. Pero hay ciertos delitos que nosotros consideramos gravísimos que son los delitos contra la vida y la libertad sexual de las personas que la ley es la que dispone que haya un mínimo y máximo de pena y que el fiscal no pueda estar por debajo de ese mínimo. Me parece que eso da garantías, realmente comparto esas modificaciones.

Así nos va: El punto es que el código del proceso penal se estuvo estudiando durante una década por operadores judiciales, legisladores, en distintos ámbitos. Sorprende un poco que después de tantos años de estudio, meditación, impulso y presupuesto, se tengan que hacer modificaciones, porque se puede poner en tela de juicio el tipo y la calidad del trabajo parlamentario también. Estaban todos conformes al primero de noviembre de 2017, no hubo salvo escasísimas voces, muy fuertes, principalmente respecto a la cantidad de trabajo que iban a tener los fiscales pero en cuanto a la sustancia del nuevo código estaban todos de acuerdo. Ahora no se entiende mucho…

Charles Carrera: En cuanto a la sustancia, que se respeten las garantías de las personas que están detenidas, pasar de un proceso inquisitivo a uno acusatorio donde el juez se dedique a juzgar y pase a ocupar el rol de la investigación el fiscal estamos todos de acuerdo.

Por más que se haya estudiado por años uno ve los impactos negativos o los problemas en la implementación y es allí donde hay que hacer ajustes. Hay otras naciones que en la implementación van realizando ajustes. No me sorprende esto porque en realidad la vida práctica es mucho más rica que la teórica. Uno puede teorizar muchísimo pero cuando está en la cancha ve donde están los problemas. No son solamente décadas, en la década del noventa, a principios votamos un código del proceso penal que fue una norma vigente por muchísimos años hasta que llegó el gobierno del Frente Amplio que lo derogó y pasó de un proceso inquisitivo a uno acusatorio. Hace muchísimos años se buscaba esta reforma y realmente estamos conformes con la reforma pero luego esto tiene ciertos impactos en la vida cotidiana y por eso hay que hacer estos ajustes y no esperar un año o dos. Si uno detecta que están existiendo inconvenientes tiene que ir y resolverlos.

Así nos va: Usted mencionaba el artículo 6 del proyecto de ley que hace referencia a la prisión preventiva para que sea obligatoria) en casos de reiteración, reincidencia o habitualidad de los delitos graves, algo que según expertos supone un “retroceso” al volver a poner a la prisión preventiva como una “pena anticipada”, algo que se intentaba evitar con el nuevo código. Incluso el fiscal de Corte, Jorge Díaz, ha dicho que es inconstitucional. ¿Para usted esto es necesario para evitar algunos casos que han salido a la opinión pública, por ejemplo un caso en los últimos días en el interior del país donde una persona por un delito grave quedó en libertad. No hubo preventiva. Cuál es el espíritu de esto para que haya que modificar la preventiva pese a la opinión de expertos que dicen que es un retroceso?

Charles Carrera: Yo no creo que sea un retroceso, lo que se está planteando desde el Poder Ejecutivo es que rija la regla de la prisión preventiva para las personas que hacen de su modo de vida el mundo del delito. Son aquellas personas que tienen varias penas y han cumplido varios procesos por haber cumplido delitos muy graves como rapiña, copamiento, homicidio, violación, delitos de lesa humanidad. No creo que sea un retroceso ni una medida inconstitucional porque nuestra constitución lo que dice en su artículo 27 es que en aquellos delitos en los cuales no va a recaer pena de penitenciaría se puede dar la excarcelación provisional. Eso es lo único que dice.

El sistema político ya había decidido que esto iba a ser de esta forma y por un error o por interpretaciones, porque la ley 19.446 si ustedes van a la base del IMPO, es una norma que está vigente. No se derogó, no fue la intención del sistema político.

Así nos va: ¿Usted entonces cree que esto en definitiva fue un error y permitió ciertos espacios de impunidad?

Charles Carrera: No diría que fue un error, fue algo que no fue buscado por el sistema político. Espacios de impunidad creo que sí, que sin querer, no fue la voluntad del sistema y existieron. No hay mucha explicación a que desde la entrada en vigencia del código del proceso penal se haya dado un alto número de delitos, bajó la efectividad del número de procesamientos y diligenciamientos, que eso viene repuntando, pero existieron inconvenientes.

Así nos va: Carrera disculpe pero primero dijo que se trató de un error, posteriormente se corrigió y dijo que no fue un error. Me parece que en pos de la claridad para los oyentes a su entender fue o no un error.

Charles Carrera: Por eso dije que quizás no fue un error porque no fue buscado por el sistema político. La voluntad del sistema político fue que esta norma, que es la 19.446 siguiera vigente luego de la implementación del código del proceso penal. Allí hay un artículo, que creo que es el 19, si ustedes lo pueden leer en la base del IMPO, dice que luego de la entrada en vigencia del código del proceso penal esta ley seguirá vigente. Lo que se buscaba era que siguiera vigente.

Así nos va: No necesariamente los errores se buscan…

Charles Carrera: Los errores pueden ser involuntarios. Equivocarse no quiere decir que sea algo malo.

Así nos va: Por eso le pregunto porque usted dijo que no fue un error porque el sistema político no lo buscó. No necesariamente lo tiene que buscar para que sea un error.

Charles Carrera: Sí, sí. Le asiste razón a usted.

Así nos va: Otro de los puntos, senador, que se ha creído necesario hacer modificaciones es por el descenso de las formalizaciones. De acuerdo a una respuesta una respuesta de la Suprema Corte de Justicia a un pedido del legislador Ope Pasquet, los procesamientos cayeron 39% en cinco meses con la aplicación del nuevo código. Sin embargo, un informe realizado por el politólogo Diego Gonnet y publicado en la web de la Fiscalía da cuenta que entre el 2 de abril y el 13 de mayo se realizaron 963 formalizaciones, lo que evidencia que la capacidad del sistema de justicia para responsabilizar penalmente a quienes cometen delitos “se acercó rápidamente a la exhibida por el proceso penal” anterior. ¿No creen que se podrían estar apresurando en implementar cambios?

Charles Carrera: No creo que sea así. En realidad muchas de las interrogantes que me estás haciendo las tendrías que hacer a los autores del proyecto pero como hombre de gobierno que soy porque en definitiva soy legislador del partido político que está en el gobierno defiendo la propuesta.

Realmente no creo. Se han detectado una serie de inconvenientes. Las formalizaciones, también bajó el número de prisionización, tenemos una alta tasa de reincidencia y lo que puede pasar es que existen inconvenientes en ese sentido.

Lo que hago es saludar que el Poder Ejecutivo haya tomado la iniciativa porque cuando uno detecta errores e inconvenientes lo que tiene que hacer es elevar esta propuesta, se discuta, se apruebe y hacer los ajustes necesarios.

Así nos va: La famosa marcha atrás, en su momento Mujica reivindicaba que se pudiera hacer marcha atrás…

Charles Carrera: Pero no creo que sea marcha atrás. Si usted ve que no está claro el accionar de la policía, existieron inconvenientes en la implementación. Lo que tiene que hacer es corregirlos.

Por ejemplo el proceso abreviado es un proceso nuevo. Se han dado ciertas situaciones de injusticia. Si uno va, negocia la pena con el delincuente pero el delincuente luego lo que puede hacer es a la mitad de la pena pedir libertad anticipada o se le aplica un sistema de libertad vigilada, no. Yo lo que quiero como ciudadano es que ese delincuente, por lo menos si se le rebaja la pena, es que se le aplique toda la pena. Y hay ciertos delitos, porque quien dispone lo que es delito y pena es el legislador, yo no quiero que un fiscal en el accionar de su tarea esté por debajo del mínimo legal. Creo que ciertos delitos los cuales considero que son gravísimos como los delitos a la libertad sexual u homicidio por ejemplo que cuando negocie esa pena no esté por debajo del mínimo legal, porque sino se está beneficiando, y para mí eso da situaciones de impunidad. Y yo no quiero eso en mi sociedad. Yo quiero que el que cometió un delito cumpla la pena.

Así nos va: ¿Con respecto a lo que puede o no hacer la policía, no parece estar tan claro en el sentido de que no se sepa sino en que no se comparta lo que estableció el nuevo código del proceso penal? Tal vez se entiende pero no se comparte porque en la práctica cuando se vio hasta dónde puede ir la policía, no se puede ir mucho.

Charles Carrera: Lo que tiene que pasar es que fiscales y policías tienen que hacer equipos de trabajo como se hacía antes. Antes existían sesenta y pocos jueces, hoy existen unos 300 fiscales penales a nivel nacional, el trabajo sigue siendo el mismo. Lo que tienen que hacer es equipo, porque quien desarrolla muchas veces la investigación y está en el campo es la policía. Es fundamental que en un interrogatorio, por ejemplo, pueda participar la policía como auxiliar del fiscal porque es quien hizo la recolección de la prueba, quien estuvo en la persecución. Es fundamental como auxiliar de la fiscalía. Existían inconvenientes al principio en el interior pero en el momento en que comenzó a haber una relación de confianza eso comenzó a mejorar.

Así nos va: Una de las quejas o pedidos de los fiscales es que tienen muchísimos casos. Algunos incluso dijeron que tenían más de 800 carpetas y casos para analizar y estudiar, y desde la fiscalía se dijo que era imprescindible contar con más recursos en la próxima rendición de cuentas para tener más fiscales o personal. ¿Usted cómo ve el tema? Porque desde Economía se advierte que hay poco margen para darle más recursos a la fiscalía.

Charles Carrera: Creo que eso no es cierto, que tengan más de 800 casos o 1.000 casos. En realidad la fiscalía toma hoy conocimiento de todas las denuncias por hechos criminales que le llegan a la policía y toma conocimiento de todos los hechos policiales. Por ejemplo, el extravío de una cédula, la fiscalía toma conocimiento. Y eso hace parte de las 800 carpetas que tiene ese señor o esa señora fiscal en su sistema. Hoy el código le da herramientas para que persiga lo que realmente nos duele como sociedad. Tiene el principio de oportunidad y una serie de herramientas. Quiero que los fiscales persigan al delito y no se pongan a tildar los hechos policiales. Realmente creo que toman eso como una excusa y para mí no está bien.

Existen excelentes fiscales como Juan Gómez o Mónica Ferrero. Ahí sí, en el caso de Juan Gómez, hace un tiempo salió una noticia que estaba investigando como 100 homicidios. Eso sí no puede pasar, allí hay necesidad sin dudas de restablecer o poner otra fiscalía para que lo auxilie. Pero decir que hay 800 carpetas o casos, liviano de cuerpo me parece que no es cierto.

Así nos va: ¿Cree que esta discusión a nivel legislativo se pueda tratar y finalizar este año?

Charles Carrera: La voluntad nuestra, de la mayoría de los legisladores con los cuales pude conversar del FA es sacarlas rápidamente. La oposición está de acuerdo, el presidente de la República ha solicitado que se le dé trámite rápido así que espero que en poco tiempo esto esté encaminado.