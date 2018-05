Nilo Patiño (Familiares): “De parte de los gobiernos de turno, incluidos los del FA, no hay una presión sobre los militares”

Foto: Intendencia de Montevideo



Bajo la consigna “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y Hoy” se celebró la vigesimotercera “Marcha del Silencio” en reclamo de conocer el paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Si bien la movilización central se realizó en Montevideo, también se desarrolló en diferentes ciudades del interior del país como Rivera, Florida, San José, Paysandú, Tacuarembó y Maldonado.

Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo a Así nos va que vivió la jornada “con un espíritu renovado al ver tanta gente reclamando por eso que venimos bregando hace tanto tiempo” y transmitió su satisfacción por que “lo tomen nuevas generaciones, no sólo al reclamo de que se encuentren los restos de los desaparecidos, sino también en el reclamo por verdad y justicia”.

“Para nosotros es central el tema de los desaparecidos, porque somos nosotros los familiares y entendemos que es un reclamo más que legítimo, pero hay otro tema que nosotros levantamos y lo recogen los más amplios sectores de la sociedad que es la impunidad. No está bueno para ninguna sociedad y particularmente para el sistema democrático que persista la impunidad durante tantos años y que se trate de tapar”, dijo Patiño.

“Cada vez tenemos más convicción de que la información no esta sólo en quienes perpetraron los hechos, está en las instituciones militares, en los organismos de inteligencia”, señaló el integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y agregó: “No se nos puede decir que van a morir los asesinos y no va a haber más información”. Además Patiño dijo que “de parte de los gobiernos de turno, incluidos los del Frente Amplio, no hay una presión sobre los militares”.

“Como comandante en jefe el presidente de la República puede decir ‘a mí me pasan esta información'”, indicó Patiño y dijo que a su entender “las señales han ido muy al contrario”. “El presidente no sólo tiene que pedir, tiene que mandar. Le piden por favor [a las Fuerzas Armadas], por favor es muy difícil que esto salga a la luz”, consideró.

“Los militares hacen declaraciones libremente como si hubiera un cuarto poder”, sostuvo Patiño y en relación a las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini RíosManini Rios, dijo que “las Fuerzas Armadas tendrían que estar subordinadas estrictamente, hasta en el discurso, al el Ejecutivo”, y acotó: “Esto de ponerse en víctima, como que son atacados, me parece que es una táctica para diluir el problema”.

“La reivindicación nuestra es por verdad y por justicia, no vamos a cambiar la justicia por un pedacito de verdad”, concluyó Patiño.