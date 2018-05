Diputado Iturralde: “Lo de Salto -además- fué una patoteada de hombres contra mujeres”

Foto: www.carve850.com.uy

El ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro será convocado al Parlamento por el legislador nacionalista que habló con Cierre 850, sobre el incidente registrado en Frigo Salto.

La semana pasada el presidente del PIT CNT de Salto demoró mediante un piquete el ingreso de los trabajadores a la planta en medio de un paro de 24 horas de la industria frigorífica.

Convocamos al ministro Murro para que dé su punto de vista sobre el caso. No queremos más patotas”, dijo el diputado Pablo Iturralde en Carve.

“Los piquetes son de una época en que no estaban desarrolladas las políticas sociales. Hoy, por suerte, hay un marco que garantiza la actividad sindical indicó.

Por tanto, estas cosas ya no tienen más sentido y no están amparadas por la ley”, dijo Pablo Iturralde en Cierre 850.

“Los piquetes no son una medida legítima, no están amparados por nuestro derecho. Y no pueden impedir el acceso de otros trabajadores a su trabajo.

Menos aún si son de otra empresa. Lo de Salto -además- fué una patoteada de hombres contra mujeres”, “la huelga no puede ir en contra del derecho al trabajo”.