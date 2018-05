Óscar Bottinelli: “La verdad es que Vázquez no es un verdadero líder político”

Foto: Factum

El director de Factum y analista político Óscar Bottinelli dijo a Informativo Carve que hay un “degaste” del Frente Amplio en el gobierno. “No es fácil que a un partido le vaya bien en el tercer gobierno”, opinó.

“Hay un desgaste evidente del gobierno con un Frente Amplio que no ha logrado recambios”, afirmó. Según dijo, al presidente Tabaré Vázquez “no es un verdadero líder político. Líder es no solo un referente electoral, sino alguien que conduce. Dirigir no es solo mandar, sino convencer”.Vázquez no se siente un hombre de aparato político y eso es una falencia en este gobierno”.