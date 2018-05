Darío Pérez sobre el FA: “Venimos haciendo macanas y en democracia eso se paga”

Foto: El País

El diputado del Frente Amplio Darío Pérez (Liga Federal) dijo a Informativo Carve que votó “el 99,9% de las cosas” que ha presentado el oficialismo como proyectos de ley, “incluidas algunas inconstitucionalidades”.

“Algunas por ignorancia y otras por disciplina”, afirmó Pérez. En el caso del impuesto a militares jubilados no dio su voto para apoyar la iniciativa a pesar de un mandato de la Mesa Política.

Si su caso termina en el Tribunal de Conducta, aseguró que “no será por sabandija”. “Si me mandan al Tribunal voy a decir que me mandan porque no quise afectar a la Constitución. ¿Qué está primero la Constitución o la disciplina partidaria?”, preguntó.

“Creo que nosotros (en el FA) venimos haciendo macanas y en democracia las macanas se pagan. Yo no quiero que gane la oposición (…) tengo derecho a defender mi permanencia en el Frente Amplio”, acotó.