¿Cómo piensan enfrentar la crisis los medios de prensa nacionales?

Foto: Pixabay



El jueves casi todos los medios de prensa escrita uruguayos publicaron un remitido en el que piden apoyo al Estado para ser sustentables. Señalan que la prensa escrita está en transición, en un momento complejo organizativamente y difícil económicamente a raíz de los cambios tecnológicos y de las formas de consumo de las personas, por lo que solicitan al Estado que ocupe un rol articulador y facilitador que estimule el apoyo a este tipo de emprendimientos periodísticos.

El periodista Alfredo García, director del semanario Voces, dijo a Así nos va que los medios nacionales están viviendo la crisis que vive la prensa mundial. “Si para el Uruguay es importante que haya medios escritos entonces busquemos formas de que sean viables, si no lo son iremos cerrando y el Uruguay quedará sin diarios”, señaló García.

“Para una democracia la prensa escrita es fundamental. Los países democráticos subvencionan de una forma u otra la presencia de medios escritos independientes, sin ser apéndices del Estado”, sostuvo el periodista y agregó: “Es un debate que la sociedad uruguaya se tiene que dar, la prensa es fundamental para crear ciudadanía”.

“La publicidad oficial muchas veces no se reparte equitativamente, es sesgada y puede llevar a presiones; me parece que no es la forma, hay que buscar otros mecanismos que pueden ser subsidios al papel, o hacer un fondo cobrándole impuestos a las plataformas digitales que utilizan los contenidos de la prensa escrita”, dijo García.