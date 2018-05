Ancap estima que perdió 3.5 millones de dólares por conflicto en la planta de pórtland de Minas

Foto: Presidencia de la República



Ancap alcanzó un acuerdo con los trabajadores de su planta de pórtland en Minas que permitirá retomar la producción. La empresa informó a través de un comunicado que las partes llegaron a un acuerdo sobre “el rol mínimo, el rol operativo y las guardias gremiales para el sector producción y laboratorio de las plantas de Minas y Paysandú”.

Según información a la que accedió Así nos va, Ancap estima que tuvo una pérdida de el entorno de 3.5 millones de dólares mientras estuvo tres meses paralizado el horno de Minas. El dirigente de la Federación Ancap, Gerardo Rodríguez, dijo a Así nos va que “el horno paró en Febrero por cuestiones técnicas y cuando tuvo que reiniciar su funcionamiento en Marzo no pudo arrancar porque no había gente necesaria para ponerlo en marcha” y agregó: “Se perdieron 3 millones de dólares porque el Directorio no cumplió con el convenio que se comprometió en Octubre de 2016”.

Según dijo Rodríguez en ese convenio “se había aprobado el ingreso de 43 operarios para las plantas de Minas y de Paysandú” pero que “el Directorio no lo había cumplido y a partir de ahí se fueron profundizando las diferencias que terminaron en el conflicto”. Ahora se llegó a un acuerdo en cuanto a la constitución de la guardia mínima, del rol operativo y el ingreso de personal, algo que para la Federación era “fundamental teniendo en cuenta que a finales de este año empiezan las restricciones constitucionales por la veda electoral y ya no van a poder entrar funcionarios hasta el año 2020”.

“Somos los primeros interesados en no perder dinero y que la situación de pérdida de los últimos años se revea rápidamente, pero sin gente no podemos trabajar”, dijo Rodríguez y señaló que existe una “desconfianza” hacia el Directorio de Ancap porque han “firmado convenios y acuerdos y no se han cumplido”.