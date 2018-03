Ceretta: “La estrategia del MSP ha sido criticar el acceso a la Justicia de la gente y desconocer el rol del Poder Judicial”

Foto: Facebook



El subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, afirmó durante un seminario en el Sanatorio Mautone de Punta del Este, que hay abogados que usan su influencia para que los pacientes inicien recursos de amparo ante la Justicia para obtener medicamentos de alto costo y “trafican con la angustia y el miedo a morir de pacientes” con enfermedades terminales, según informó el diario El País.

Juan Ceretta, abogado y profesor de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República, dijo a Así nos va que “duele un poco” lo dicho por el subsecretario pero agregó: “No me extraña porque en los últimos años la estrategia del Ministerio de Salud Pública ha sido criticar el acceso a la Justicia de la gente y desconocer el rol del Poder Judicial en un estado de derecho”.

Según Ceretta, durante 2017 se promovieron más de 100 acciones de amparo, mientras que en lo que va de 2018, entre enero y febrero, ya fueron presentados más de 40. Además, el docente señaló que todos los pacientes que llegan al Consultorio Jurídico tienen una receta y un informe de un médico.

“El paciente muchas veces tiene falta de información y no es asesorado debidamente. Eso es lo que queremos compensar desde la facultad”, dijo el abogado y agregó: “Lo que hacemos es intentar que los pobres accedan a los mismos medicamentos que los ricos”. En ese sentido, Ceretta indicó que desde el Consultorio dirigen su función a quienes no pueden acceder a un abogado particular y lamentó que no se aborde el “debate de fondo” que es el acceso de las personas con menos recursos a los medicamentos.

En tanto, Careta aseguró que no recibe ninguna partida extra por su trabajo en estos casos, señaló que este tipo de casos los hace desde su cargo de docente del Consultorio Jurídico de la facultad y que como grado tres es un salario que no supera los 20 mil pesos.

“A quien tiene que animarse a enfrentar [Quian] es a la industria farmacéutica y no a los abogados ni al poder judicial”, dijo Ceretta.