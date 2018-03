Sotelo: “Se frivoliza la violencia para justificar el atentado contra la Iglesia del Cordón”

Foto: Javier Calvelo/adhocFotos

El periodista y conductor de Informativo Carve Gerardo Sotelo analizó el atentado contra la Iglesia del Cordón el día de la marcha en el marco del Día de la Mujer.

“Me he encontrado, en distintos medios de comunicación, con la referencia del atentado contra la Iglesia como un problema de pintura y de paredes (…) Una Iglesia no es una pared, no es un conjunto de ladrillos”, señaló.

Sotelo hizo referencia a un artículo publicado por Denisse Legrand en La Diaria bajo el título: “Quien pudiera ser pared de una Iglesia”. “No conozco ningún edificio que haya castigado a nadie”, respondió Sotelo. Por lo que preguntó cómo se puede justificar un atentado contra una institución.

“Frivolizar la violencia es lo primero que hay que hacer por parte de lo que los quieren legitimar. La Iglesia no es una pared. Si alguien atenta contra la casa de Denisse es un atentado contra ella y su familia”, puntualizó Sotelo.