Siete organismos del Estado gastaron 39 mil dólares en 3 años para regar y mantener sus plantas

Foto: Captura Vimeo

La movilización de los productores autoconvocados en el mes de enero, una vez más, puso sobre la mesa los cuestionamientos que en varias ocasiones se han escuchado sobre los gastos que realiza el Estado uruguayo.

Los manifestantes, en su proclama leída en Durazno, reclamaron -entre otros- suspender las partidas para que los legisladores compren los diarios; pidieron que se eliminen las campañas publicitarias que realizan los distintos organismos estatales; insistieron con que se recorte la flota de vehículos a la mitad y que se reduzcan los gastos de alquiler de despachos y oficinas públicas.

Los gastos que ordenan los jerarcas y funcionarios públicos no siempre se conocen o toman estado público. A veces porque no se comunican, o directamente no se publican, o porque ningún medio de comunicación reparó ni le despertó curiosidad el dato.

A comienzos de enero, por ejemplo, después de relevar en la web de Compras Estatales los gastos realizados por los organismos públicos los últimos meses de 2017, desde Así nos va informamos que entre 14 organismos públicos habían gastaron más de 15 millones de pesos (más de medio millón de dólares) para pagar canastas navideñas y brindis para los funcionarios. Y un dato curioso surgió de aquella búsqueda a fin del año pasado que resultaba interesante compartirlo con los oyentes.

¿Qué une al Ministerio de Ganadería, la Cancillería, la Fiscalía General de la Nación, a la Dirección General Impositiva, a Televisión Nacional, a la Junta Departamental de Montevideo y al Ministerio de Turismo? Por más extraño que parezca, lo que une a estas oficinas públicas son las plantas, esos seres vivos fotosintéticos que suelen estar depositados en una maceta y no cumplen más función que la ornamental.

Todas estas dependencias públicas disponen de un presupuesto mensual o anual para regar y mantener las plantas, y realizan compras directas o licitaciones a través de la web de Compras Estatales para contratar este servicio. Entre marzo de 2015 y marzo de 2018, es decir en tres años, entre estos siete organismos que les nombramos destinaron casi 1 millón 100 mil pesos para este fin, unos 39 mil dólares, para que empresas contratadas -y no alguno de los miles y miles de funcionarios de esas oficinas- le echen agua a las plantas.