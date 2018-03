Orsi sobre desacuerdo por patentes: “No es un tema de plata”

Foto: Intendencia de Canelones

El intendente de Canelones Yamandú Orsi dijo a Informativo Carve que las diferencias que mantiene con su par de Montevideo Daniel Martínez, por la amnistía para deudores de la patente de rodados, “no son sustanciales”.

“Cada uno parte de una idea y lo que ha pasado es que las fórmulas que se manejan no terminan de convencer a unos y a otros (…) Partimos desde 19 ideas distintas, pero hay coincidimos en que ninguna fórmula puede permitir que el buen pagador termine pagando más”, aseguró Orsi.

Además dijo que no se puede cobrar la deuda si la misma equivale al mismo valor del vehículo. “Sería insensato querer cobrar cuando la deuda se acerca o supera el valor del vehículo, porque no lo vamos a cobrar jamás”, señaló. Además dijo que “posiciones en bloque de un partido y el otro no es la forma de llegar a un acuerdo”. Orsi agregó que “este no es un tema de plata, porque venimos bien” desde el punto de vista económico.