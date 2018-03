Presidente de la Jutep: Vázquez dio un “ejemplo muy fuerte” al cesar a su consuegro

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, decidió cesar del cargo a su consuegro, Daniel Estévez, que se desempeñaba como su chofer.

La decisión se tomó luego de que la Junta de Transparencia y Ética Pública analizara su caso y señalara que no existía impedimento jurídico pero considerara conveniente la rescisión del contrato de trabajo debido a la “sensibilidad existente”.

El presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, explicó que analizan la situaciones en dos planos: el primero es si hay violaciones a los marcos legales “y en este caso no las hay”, y el segundo es si “pese a que no está prohibido, es conveniente” y “en este caso consideramos que no era conveniente esta situación”.

Gil Iribarne también señaló que la Jutep entendió que no le corresponde ni para el caso del presidente “ni para ningún otro actor, hacer cuestionamientos de tipo ético-personales” porque genera una situación donde parecería que la Jutep se quiere atribuir la potestad de medir la ética de los demás y no es así”.

El presidente de la Junta de Transparencia también elogió la decisión de Tabaré Vázquez diciendo que el mandatario daba un “ejemplo muy fuerte” a todo el sector político y dijo que “ojalá todos” actúen de la misma manera.