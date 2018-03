Mieres: “Es cierto que hubo un error que incorporó un gasto que no correspondía; pero no cambia en nada el fundamento de la denuncia”

Foto: www.carve850.com.uy

El Senador por el Partido Independiente Pablo Mieres le respondió a Leonardo De León en Cierre 850. “No voy a bajar el nivel de la discusión: si vemos hechos con apariencia delictiva, los denunciamos”.

“Es cierto que hubo un error que incorporó un gasto que no correspondía; pero no cambia en nada el fundamento de la denuncia: hay gastos de la tarjeta corporativa en viajes en épocas donde no hay registro que De León esté actuando en representación de ALUR”.

“El fiscal Pacheco está investigando por iniciativa propia el proceso de construcción de la planta de ALUR en Paysandú, en su ejecución por parte de Abengoa-Teyma”.