Diputada Pereyra: maquinitas ilegales “hay que regularizarlas” porque son una industria que emplea a 10 mil personas

La legisladora por el MPP, Susana Pereyra, dijo en entrevista con Así nos va que las maquinitas que funcionan sin marco regulatorio en bares y almacenes de todo el país -y a las que el Ministerio de Economía considera una “actividad delictiva”- “hay que regularizarlas” porque son una industria que emplea a 10 mil personas en Uruguay.

El jueves 1º de marzo el semanario Búsqueda informó que el Poder Legislativo no ha avanzado en la legislación para regular y controlar a los slots ilegales debido a “al menos, en parte, a una red de contactos políticos tejida por ‘los maquineros’” que se generó a partir del “lobby” realizado en el sector Movimiento de Participación Popular (MPP) “gracias al vínculo entre la diputada Pereyra y los dueños de los slots”. En este vínculo, advirtió el semanario, “jugó su papel el exbarrabrava de Peñarol devenido en maquinero, Jorge Rivero”.

En diálogo con Así nos va, Pereyra admitió tener relación “con la gente de las maquinitas porque se han recorrido todo el Palacio (Legislativo)”. La legisladora relató una serie de colaboraciones que, a pedido suyo, realizaron estos empresarios propietarios de los slots, que integran la directiva de la Cámara Uruguaya del Juego y el Entretenimiento. Esta colaboración, según Pereyra, se enmarca en lo que en el ámbito empresarial se denomina “responsabilidad empresarial”.

“Por ejemplo, en el hogar del INISA que está en Chimborazo se les había roto el futbolito a los gurises, y me pidieron quién podía tener un futbolito. Llamo a la organización que nuclea a los que tienen maquinitas y le llevaron al hogar una rocola, un futbolito, un pool y fue buenísimo para los gurises internados allí. En otra ocasión se precisaba pintura, y ellos donaron la pintura. En la escuela de Villa García precisaban elementos para la gimnasia y dos tableros; los llame (a los maquineros) y me dijeron: “Sí, cómo no”. Y después donaron el alquiler de inflables para el Día del Niño. En otra oportunidad llevaron un camión de mercadería para el departamento de Rocha, o para Paysandú centenares de pañales”, contó Pereyra.

Pereyra asegura estar “convencida” de que la “prohibición de las maquinitas no va a andar”, y en cambio entiende que lo que se debería hacer es regularlas. “Creo que tienen que tener los lugares determinado número de maquinitas, porque no se puede tener diez maquinitas y tres mesas. Yo estoy en contra del juego, ahora… el juego es una realidad. Trato de pensar en regularizarlo”. A su entender, el Estado está “perdiendo de recaudar una cantidad de plata” por no definir un marco regulatorio de esta actividad.

“Yo trabajo mucho en la periferia, en los asentamientos, en la gente que está todavía con necesidades insatisfechas. A mí me preocupa que vas a un almacén y ves una maquinita en la puerta. Y eso no debe ser, pero está. Y está porque no la regularizaron. Uno dice los ‘maquineros’ peyorativamente, pero atrás de los maquineros hay 10.000 trabajadores, porque hay empresas que arman la maquinita, que están los artesanos, los técnicos… hay una industria. Yo entiendo que hay que regularizarla”, reiteró la legisladora.

Consultada acerca de su vínculo con el exbarrabrava de Peñarol devenido en maquinero, Jorge Rivero, más conocido como “Jorgito”, la legisladora señaló que nació producto del gusto de ambos por el mismo cuadro de fútbol. Sobre las 14 visitas que Rivero le hizo a su despacho en el Parlamento durante el año 2016 -información también divulgada por Búsqueda la semana pasada-, Pereyra sostuvo: “En esas 14 veces no siempre fue a mi despacho (…) No somos amigos, no somos enemigos, somos conocidos. Y si quiere ir 14 veces más, va a ir 14 veces más. Él no es del MPP. Él tiene maquinas y está a favor de la regulación”.

Consultada acerca de si los propietarios de estos slots financiaron su actividad política o la de su sector político, la legisladora respondió: “En esas cenas o almuerzos que hacemos para recaudar fondos que organiza el MPP, vendemos a una cantidad de empresarios -que no solo van a las cosas que organiza el Frente Amplio, van a la de todos los partidos- y colaboran comprando una mesa. Le debo haber vendido una mesa, pero más que eso no. Cero”.