Falero: “La idea es que cada intendente lo aplique o no, según lo considere”

En entrevista con Cierre 850, José Luis Falero, Intendente de San José y presidente del Congreso de Intendentes, aseguró que, “Venimos trabajando en refinanciación de deudas de patentes desde octubre. La idea es que cada intendente lo aplique o no, según lo considere”.

“No es cierto que no consideremos a los buenos pagadores: se mantiene descuento del 10% por pago en fecha, a lo cual no acceden deudores. Para vehículos posteriores al 2012, no hay quitas, solo financiamiento. Para los anteriores, pagan hasta 30% del valor del auto”, dijo Falero.