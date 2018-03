Orsi: “Todavía no llegamos a ninguna fórmula” para perdonar deudas de patentes

Foto: Presidencia

El Congreso de Intendentes tiene los votos necesarios para aprobar una amnistía para el pago de deudas de patentes de vehículos impulsada fundamentalmente por los jefes comunales blancos y colorado, según informó este lunes el diario El Observador. La propuesta que está sobre la mesa abarca a automóviles y camionetas con un valor de hasta US$ 30.000, y en el caso de los camiones el tope es de US$ 120.000, de acuerdo a lo informado por el matutino en base a fuentes políticas. La amnistía otorga la posibilidad de cancelar la deuda al contado o financiarla. Si se opta por la financiación, el deudor deberá abonar el 30% del aforo hasta en 60 cuotas.

El documento será puesto a consideración este martes cuando los jerarcas se reúnan en la Expo Activa de Soriano. Los partidos Nacional y Colorado suman 13 intendencias, mientras que el Frente Amplio tiene seis, por lo que son mayoría a la hora de una votación.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, es el presidente de la comisión de seguimiento del Sistema Único de Control Vehicular (Sucive) por lo que tiene bajo su “responsabilidad” lograr un acuerdo. Entrevistado en Así nos va, Orsi dijo que hay varias posturas y que hay intendentes que quieren perdonar todo, mientras que otros proponen que se mantenga el actual plan de refinanciamiento de deudas que es a 24 cuotas.

“Estoy jugando fuerte para ver si se puede lograr algo”, señaló y dijo que la preocupación “fundamental” es porque hay personas que tienen una deuda mayor al valor de sus vehículos. “No son [vehículos] tan nuevos, no valen tanto y no justifican el plan que tenemos hasta ahora.

Algunos intendentes se inclinan a una amnistía, que tenemos que ser mucho más amplios en el perdón. Otros dicen que no. En ese abanico de propuestas y alternativas hay que buscar el que mejor nos convenza a todos.