Cristina Lustemberg: “Sería inadmisible que la fuerza política que integro no tenga una mujer en la fórmula”

La diputada Cristina Lustemberg, que hace algunas semanas creó un nuevo grupo dentro del Frente Amplio, denominado Participar, Articular, Redoblar (PAR), dijo en entrevista con Así nos va, que el objetivo del sector es participar de las discusiones acerca del programa del Frente Amplio para los años 2020-2025. “Estamos integrados a esos espacios, en la temática de infancia y adolescencia, hay otros que van a cultura, economía. Es una discusión más que nada de hacia dónde queremos ir, de programas y propuestas. Hoy no nos planteamos desde el punto de vista electoral. Buscábamos un espacio donde discutir estas ideas entre varios frenteamplistas de diferentes orientaciones”.

Lustemberg también habló sobre los roles que ocupan las mujeres en la política y dijo que está convencida que “las mujeres tenemos que ir hacia lugares de mayor participación”. “Uno ve y realmente tenemos dificultades porque el Uruguay tiene un machismo y una cultura a nivel patriarcal. Creo que hay que tener acciones afirmativas que permitan que las mujeres participemos, no solo en la política, en todos los ámbitos. Por un tema de derechos, de igualdades. Para mí tiene que haber una mujer [en la fórmula del Frente Amplio]. Hoy sería inadmisible que la fuerza política que integro no tenga una mujer en la fórmula y no tenga un gabinete de paridad. Que no vayamos a una paridad en las listas. Lo mismo me gustaría en los otros partidos”.

La ex subsecretaria de Salud Pública señaló que desde el Parlamento le interesa “fortalecer esta segunda parte de la reforma [del sistema de salud]” y reconoció que se ha “mejorado muchísimo pero también creo que tenemos mucho para mejorar sobre todo en los indicadores de calidad asistencial”. Además, dijo que piensa promover una ley vinculada al sistema de emergencias y trauma. “Me interesa mucho trabajar en políticas de infancia y adolescencia, que son mi desvelo, y de esto he hablado mucho con la vicepresidenta Lucía Topolansky, con respecto a cómo tenemos que trabajar y fortalecer políticas relacionadas a niños y adolescentes”.

Por último, la diputada señaló que la elección de Marcos Carámbula como nuevo presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado es una “muy buena noticia”. “Conozco la institución, es muy grande, tiene 1.200.000 usuarios, que ha mejorado mucho la gestión pero tiene dificultades en mejorar su proceso de gestión. Ha mejorado en infraestructura, desarrollo, recursos humanos, pero tiene que fortalecer sus mecanismos de transparencia y descentralización de recursos humanos”, sentenció.