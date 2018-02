Cosecha de soja será “significativamente menor al promedio de los últimos años”

Foto: El País

La falta de lluvias está complicando en menor o mayor medida el estado de la soja y consigo el resultado de las empresas. “Se está perdiendo potencial de rendimiento y es muy grave para los productores porque venimos arrastrando una cantidad de problemas”, comentó en Valor Agregado en Carve Carlos Foderé, director de Fadisol.

Más allá de las dificultades que significa realizar estimaciones de rendimientos, Foderé explicó que a la misma altura del año pasado “se podía especular que los rindes iban a ser muy buenos porque el clima era satisfactorio. Ahora tenemos que decir lo contrario, dado que no hay cultivos que no estén dañados, algunos menos y otros más, por el déficit hídrico”, aseguró.

El empresario adelantó que será una cosecha “muy menguada” y entiende factible que se pierda en el entorno de “un millón de toneladas”, lo que representaría en promedio unos US$ 360 millones, en base a una referencia de precio estimada en US$ 360 por tonelada. La actual zafra de soja será “significativamente menor al promedio de los últimos años”, pero también consideró necesario tener en cuenta a los otros cultivos que, pese a no tener volúmenes importantes, impactarán en la caída de las exportaciones.

El panorama se perfila “complejo” y “creo que desde el gobierno no han entendido lo que está pasando en el interior del país”. Esta pérdida de potencial de rendimientos “tendrá impacto en toda la cadena, que es sumamente importante”, resaltó el director de Fadisol. “Es muy complicado no tener trabajo, trabajar con resultados negativos o con niveles mínimos de ganancia”, cerró.

Escuche a Carlos Foderé: