Marcelo Fernández: “Falta y Resto me gustaba más que Patos Cabreros, Momolandia, La Clave y La Mojigata, aunque no discuto su participación en la liguilla”

Foto: Captura de TV

El jueves se disputó la última etapa de la segunda rueda y en la madrugada se conocieron los clasificados a la liguilla en el concurso de Carnaval.

En la categoría murgas, la sorpresa fue la ausencia de Falta y Resto, mientras que la revelación fue Doña Bastarda, que es la primera vez que concursa.

El periodista especializado en carnaval, Marcelo Fernández, dijo en Así nos va que “para mí Falta y Resto no era la décima. Tiene una propuesta que me gustaba más que la de Patos Cabreros, Momolandia, La Clave y La Mojigata, pero no discuto su participación en la liguilla”. También dijo que la murga “pateó el tablero” y reconoció que si bien no critica al gobierno, si lo hace a “la izquierda en general. Las críticas son más al Frente Amplio”.

Por último, dijo que no se llevó “ninguna sorpresa en las otras categorías”.